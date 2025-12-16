小禎生日激吻小7歲男友！前夫李進良說話了：比大谷翔平有「味道」

記者宋亭誼／台北報導

李進良近來跨足戲劇界，擔任《整形過後》影集顧問，今（16）日和好友温昇豪一同現身為戲宣傳。前妻小禎（胡盈禎）日前歡慶41歲生日，在慶生趴上和小7歲的廚師男友Alan甜蜜擁吻，李進良表示有看到照片，很替對方開心，「感覺起來就是甜甜蜜蜜、恩恩愛愛。」

李進良公開邀約小禎新歡Alan一起觀賞Emma演出。（圖／記者趙于瑩攝影）

不過對於外界評論Alan長相神似大谷翔平，李進良表示自己和女兒Emma感覺類似，「略像、略不像」，隨後補充：「我覺得他比大谷翔平更有味道，因為廚師有廚師的味道。」引發全場爆笑。Emma以《整形過後》正式出道，李進良透露家中會組成「親友團」觀賞Emma演出，除了會邀請小禎，李進良更幽默表示：「媽媽可以邀請新男友來看。」

温昇豪抱怨李進良不幫他動刀。（圖／記者趙于瑩攝影）

温昇豪受訪抱怨：「我要改大小眼，他不幫我做」，表示李進良行醫屬於勸退型，「他就像《整形過後》劇中張榕容的角色，常常會說服客人哪裡不用做。」李進良先是幽默應對：「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為他眼睛越來越小了啊！」接著話鋒一轉，直言其實像温昇豪這種外型才需要進整形診所，「帥氣的外貌更應該要維持，但如果說他要改變哪裡？我是覺得不需要。」

事實上，李進良此次不僅是影集顧問，甚至親自上場擔任温昇豪的「手替」，將縫合、綁線等專業手技直接帶進鏡頭，他笑說這些技巧對醫師來說是「吃飯工具」，但拍戲現場不只多機運鏡、工作人員環繞，還有一群演員在旁邊「看你表演」，加上道具與真人組織的手感仍有差異，難免比平常更緊繃。

