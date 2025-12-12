小禎生日閃爆！帥男友驚喜登場「送大束玫瑰」 全場親友面前浪漫接吻

小禎（胡盈禎）今年9月在社群大方認愛廚師男友Alan，透露這段感情「是一段美好且令人期待的發展」。如今她在12月9日迎來41歲生日，男友也罕見露面陪同慶祝，兩人一連串的甜蜜互動，再次成為外界焦點。

小禎難得跟男友大方同框。（圖片來源：IG sleepyjane415）

好友佩甄在11日分享多張生日派對照片，小禎穿著紅色香奈兒針織衫、搭配黑色長裙，與造型蛋糕及親友逐一合照，Alan則在她身旁相伴。另一段影片中，Alan驚喜手捧大束花現身，小禎驚喜到摀住嘴，兩人之後還在眾人起鬨下親吻擁抱，讓現場氣氛瞬間沸騰。

小禎收到男友的花，相當激動。（圖片來源：IG sleepyjane415）

今年生日假期，小禎和Alan及其他朋友一起外出旅行，也在社群分享兩人摟抱和接吻的合照，Alan抱著她、她俏皮抬腳依偎的模樣，都被友人捕捉下來。她透露原本還規劃和Alan一起到東京過聖誕節，但臨時因工作取消行程，準備留在台灣過節。

小禎日前受訪時提到，與Alan今年2月是透過朋友牽線認識，先從IG聊天逐漸熟悉，穩聊3個月後才確認彼此心意。兩人交往約半年，目前Alan已見過爸爸胡瓜，而胡瓜對他的評價是「很乖」，而女兒Emma與Alan互動良好，讓她覺得安心，「起碼女兒喜歡他。」對於再婚一事，她保持謹慎，表示目前沒有相關計畫，希望外界給予空間，讓關係以輕鬆狀態發展。

