小禎生日「他」驚喜現身！第6感失靈落淚：終於等到了

娛樂新聞／曾詠晞報導

藝人小禎（胡盈禎）於上月歡慶41歲生日，原本計畫與閨蜜佩甄、小馬夫妻等人飛往廣州旅行慶生 ，沒想到原本宣稱因工作無法同行的廚師男友Alan竟意外現身 ，讓自認「從未收過驚喜」的小禎當場情緒潰堤，哭到妝都花了 。近日，小禎與佩甄在共同主持的 Podcast 節目《禎甄要chat內》中首度揭開這場生日趴的驚喜內幕，甜蜜互動引發外界高度關注 。





這場生日驚喜是由多年好友佩甄一手策劃 。為了瞞過直覺超準的小禎，佩甄特地串通小禎的父親胡瓜及經紀人，以假行程為由安排出國 。小禎在節目中透露，男友Alan身為廚師，原本表示當天有工作在身，絕對無法出席 ，直到她推開門看見眾親友齊聚，隨後Alan突然現身，才讓她發現驚喜。小禎感性表示，其實當天曾有「第六感」，因男友出發前與她通話時，背景音異常安靜，讓她一度懷疑對方就在同一個空間，但隨後因為專注在聚會而並未多想 。直到親眼看見男友出現，她才瞬間驚喜落淚，喊出：「我真的覺得，我終於等到這一刻了 。」

小禎（左）與佩甄（右）在共同主持的 Podcast 節目《禎甄要chat內》中首度分喜生日趴的驚喜內幕。（圖／翻攝Youtube頻道《禎甄要chat內》）

值得一提的是，Alan當天特別換上兩人第一次見面時穿的毛衣登場，象徵不忘初心 。這份細膩心思成為擊潰小禎情緒防線的關鍵 。佩甄回憶，小禎曾感慨「從來沒有人給過我驚喜」，因此朋友們一直將此事放在心上 。看著好友終於獲得幸福，佩甄直言心情就像「嫁女兒」，並分享自己去年的生日願望就是希望小禎能獲得幸福，沒想到這麼快就實現了。對於男友此次排除萬難請假現身，小禎大讚對方是個「說到做到的人」，讓她在這段戀情中感受到滿滿的安心感 。





