小禎男友情人節「喝醉被送警局」 被陌生人「笑是大叔」圍著唱〈分手快樂〉

女星小禎與前夫李進良離婚5年，日前大方認愛新歡Alan，男友是一名廚師，年紀比小禎小7歲。日前小禎在Podcast節目《禎甄要chat內》中分享兩人相識過程中的趣事。

小禎透露與男友Alan是透過朋友介紹而認識的，兩人剛認識就會在IG上常常聊天，什麼話題都聊，而且在聊天的過程中感受到了對方的真誠。佩甄也跟Alan講過話，她知道對方是一個很單純的人。小禎補充說明：「聊天的內容我就覺得這個人是誠懇地在想了解我，也想了解我上一段（感情），也想了解我現在的生活。」

聊天成了一種習慣，小禎與Alan每天都會分享不同的大小事。2月14日情人節那天，小禎跟朋友本來就有約，全場是一對一對的，當時只有小禎單身，Alan下班時，小禎問對方：「你這麼晚下班喔！今天情人節你有要去哪嗎？」Alan回答「沒有預計去哪裡，打算回家吃飯」，於是小禎便邀約對方加入聚會。

Alan打扮得相當帥氣抵達現場，當時小禎的朋友們其實喝得有點醉了，覺得他太清醒了，決定灌他酒。他當下沒有覺得自己很醉，但後來發現手機裡有一群陌生人拍他倒在草叢的影片。佩甄爆料，他還講到一段很好笑的插曲，因為Alan倒在樹叢裡，其實已經有點受傷的樣子，那群年輕人笑說：「天哪！怎麼有這麼老的人出來喝酒還喝醉？30幾歲大叔情人節還出來喝，還喝這麼醉。」小禎也補充說，還他身分證出來看說：「喔！30幾歲大叔耶！你是不是分手啊，然後就圍在他旁邊唱〈分手快樂〉，然後就報警，警察就把他送急診。」

小禎隔天看到Alan限時動態，關心他才知道這一連串的事情，心涼一半想說：「這個男生覺得我們這麼恐怖，會不會就飄走。」結果沒有影響，兩人還是持續聊天。小禎透露大概2月認識，5月在一起。另外，小禎分享對方曾做出一件令她感動的事。事前Alan就有告訴小禎，母親節那天會很忙，小禎想分享什麼可以傳給他，有時間他就會回，沒想到當天晚上6點左右，正值晚餐最忙的時段，小禎突然收到對方簡訊，Alan寫道：「我跟妳講一下，今天我忙到現在，然後我趕快抽空出來，我怕妳找我，我怕妳會想太多，所以我出來跟妳講一下說我們現在還在忙，我回去繼續忙囉，我下班跟妳說。」

如此貼心的舉動，讓小禎覺得這個男生真的太特別了！小禎讚嘆：「安全感是建立起來的，這些道理我們都懂，但是當有人真的把教科書裡面的事情，整個成真在你面前實現的時候，你就會覺得這個人真的太特別了。」佩甄表示，他這麼忙，還是要撥出時間跟你講一下讓你更安心，這雖然是很小一個動作，但真的對女生來講是很安心的事情。



