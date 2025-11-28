小禎瘦身50kg不復胖！公開「猛健樂真實優缺點」＋3大生活調整關鍵

(圖/小禎ig)

瘦50kg、體態回春、整個人狀態大躍進的小禎，真的不是靠運氣。外界總以為她靠「瘦瘦針」暴瘦，但她在公開活動上坦言，瘦身過程中充滿停滯、焦慮、受傷、崩潰，但她選擇不自責，而是把每次的挫折都當成慢慢復原的節奏。從猛健樂、運動、清淡飲食，到黑豆水、滴雞精與睡前補鎂，她的瘦身哲學比你想的更「生活化」，也更容易照做。真正讓她瘦得漂亮、不復胖的關鍵，其實藏在日常每一個微小的習慣裡。

(圖/小禎ig)

小禎的瘦身關鍵1：猛健樂不是魔法棒，是重建生活的「緩衝期」

最近大家見面第一句都問：「你打幾克？」但小禎語氣非常務實，她說瘦瘦針或猛健樂絕對不是快速變瘦的捷徑，也不是拿來依賴一輩子的東西。

她分享，過去因生病多囊症使用過猛健樂，確實有幫助改善體質，但這段時間的真正價值，是讓她有機會重新調整作息與飲食。一旦停藥，如果沒有建立好健康習慣，反彈不只會更快，還可能掉肌肉、代謝變差。

她說得很直白：「想瘦得漂亮，生活先調整好，不然永遠追不上藥的效果。」

(圖/小禎ig)

小禎的瘦身關鍵2：規律運動＋清淡飲食，才是能撐一輩子的路

瘦下50kg後，小禎最堅持的一件事，就是讓「運動」變成日常。她固定進行重訓維持肌力，偶爾加入有氧，不以爆汗為目標，也不追求快速瘦，而是維持身體的動能。

飲食則完全不用極端法，她的原則只有三句話：吃得對、動得剛好、睡得好！她透露現在如果吃太鹹，身體會直接抗議，整個人腫到不舒服。這種「身體自己不願意亂吃」的狀態，就是她說的真正成功，表示習慣被調教成功了。

(圖/小禎ig)

小禎的瘦身關鍵3：每天一杯黑豆水＋一包滴雞精，提升代謝又不水腫

很多人採訪過她，甚至於她自己都曾在節目說過，她早上的飲食方式就是黑豆水＋滴雞精。滴雞精補元氣，是她熬夜或拍戲時提升耐力的小祕密；黑豆水則是她甩開水腫的最大功臣。她說過去容易臉腫、眼腫，尤其熬夜拍戲更嚴重，但現在靠黑豆水，整個人不但沒浮腫，連膚況都變亮。

