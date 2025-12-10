小禎瘦50kg不復胖！親曝猛健樂「可怕真相」提醒「1危機」要小心，保養瘦身心法全公開
瘦50kg還不復胖的小禎，到底怎麼做到的？她不是追求快速變瘦，而是把生活一步步調回健康軌道。遇到停滯、受傷、焦慮也沒自責，她用自己的節奏慢慢復原。從瘦瘦針、代餐、運動，到睡前補鎂和敷面膜，她的保養哲學很生活、也超實用！
小禎保養瘦身方法：瘦瘦針不是捷徑，是調整生活的機會
最近大家瘋問「你打幾克？」但小禎在活動上接受採訪時提到，瘦瘦針不是快速通往瘦身的魔法棒。她過去因為多囊症打過猛健樂，確實有幫助改善體質，但後來就靠運動和飲食調整。她提醒，針劑的重點不是變瘦，而是趁這段時間建立健康習慣，不然停藥就反彈，而且還可能掉肌肉、代謝變差。要瘦得漂亮，生活要先調整好。
小禎保養瘦身方法：規律運動＋飲食清淡
成功瘦下50kg後，小禎把「運動」變成生活的一部分。她固定做重訓維持肌力，偶爾穿插有氧加速代謝，飲食也走清淡路線，不碰重油重鹽。她說，真正的瘦不是餓出來的，而是吃得對、動得剛好、睡得好。她笑說，現在吃太鹹反而不舒服，身體會自己抗議，這就是習慣被調教成功的證明！
小禎保養瘦身方法：每天喝黑豆水＋滴雞精
小禎的每天早晨儀式很簡單但超有感：一包滴雞精加一杯黑豆水！滴雞精幫助補充元氣、提振代謝，黑豆水則是小禎維持不水腫的秘密武器。她說以前拍戲熬夜常泡腫，現在靠黑豆水整個臉都沒浮腫，而且皮膚也越來越亮。
小禎保養瘦身方法：睡前補鎂和魚油
她說現代人壓力大、睡不好，代謝也會跟著卡住，所以她每天睡前一定會補充鎂和魚油。鎂能幫助放鬆肌肉、提升睡眠品質，魚油則穩定身體發炎反應、幫助塑形。她強調，睡眠才是瘦身中最容易被忽略的關鍵環節，「你睡得越好，身體就越願意幫你瘦。」
小禎保養瘦身方法：敷面膜維持氣色狀態
瘦身不能只瘦身，還要瘦得好看！小禎說，維持好氣色跟保養皮膚一樣重要，她一天最多會敷到3片面膜！尤其在拍戲、熬夜或重訓後，她一定會敷面膜補水鎖水，讓臉不顯疲憊。她笑說，連女兒Emma也一起敷，快變成家裡的「團體活動」了。
封面&內文圖片來源:IG@karenhu1984、W.SHOW
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
