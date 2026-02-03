小禎瘦50kg「雞肉減肥法」爆紅！醫示警3禁忌高蛋白也變毒藥
女星小禎曾因多囊性卵巢症候群引發內分泌失調，體重一度飆破105公斤、體脂高達40％，但她沒有向現實低頭，不僅成功甩肉50公斤，還多年維持不復胖體態。
真正讓她走得長久的關鍵，或許就在於把「吃對蛋白質」做到極致！其中，近期討論度最高的，就是她自製的「高蛋白雞肉乾」，方便、營養、又能解嘴饞，徹底顛覆「減肥一定很痛苦」的刻板印象。
小禎「雞肉乾減肥法」爆紅！高蛋白增肌減脂，打造不復胖體質
小禎的雞肉乾並非市售加工零食，她在Instagram分享，會將雞胸肉切成薄片後，放入烘果乾機，以70度低溫慢烘約8小時。水分被抽乾後，蛋白質濃度自然提高，口感不僅更香，還不死鹹，比起市售產品更單純，是她減脂期的重要夥伴。
當然，小禎的好身材絕不是只靠雞肉乾就辦到，她同時落實低GI飲食、減少糖分攝取，刻意避開辣、醋、酸等容易刺激食慾的調味，再搭配無糖豆漿與規律運動，層層堆疊之下，才打造出緊實又不復胖的體態。（編輯推薦：小禎激瘦50kg降體脂5大招！減肥菜單公開、豆漿這時喝助增肌減脂）
為什麼高蛋白飲食能減重？醫揭「關鍵4優勢」
為什麼蛋白質對瘦身好處多多？預防醫學專家陳乃銘醫師於臉書分析，多吃蛋白質不僅能穩定血糖，還會刺激腸道分泌腸道荷爾蒙（如GLP-1等），這些物質能有效傳遞飽足感訊號給大腦，從源頭抑制暴食的衝動。
此外，消化蛋白質所需的「食物熱效應」遠高於脂肪與碳水化合物，這意味著同樣100大卡的食物，蛋白質在消化過程中消耗的能量更多，也更不容易轉化為脂肪堆積。
對於中高齡者或追求精實體態的人來說，蛋白質最重要的功能在於「保留肌肉」，穩住代謝引擎，是打造易瘦體質的核心關鍵。
當心減重變減壽！這3個NG行為讓高蛋白飲食變「毒藥」
儘管重視蛋白質是許多專家都推薦的減重妙方，但預防醫學專家陳乃銘醫師提醒「不是『只吃雞肉』就會瘦！」單純跟風狂吃雞肉卻忽略個人體質，恐怕面臨反效果，他在門診觀察到，有些人在執行期間出現掉髮、月經失調、疲倦，甚至壞膽固醇飆升，這多半與「吃得太偏食、太單一」有關，再加上澱粉吃太少、水喝不夠等因素，不知而覺造成身體受損。
【高蛋白減重最容易犯的3個錯誤】
澱粉攝取不足：許多人將澱粉視為仇敵，但缺乏碳水化合物會導致基礎代謝率驟降，身體進入「節能模式」讓體重停滯不前。
蛋白質來源太單一：若只吃雞胸肉，身體會缺乏其他微量元素，造成胺基酸攝取不均衡、腸道菌失衡。
水分喝不夠：蛋白質分解過程會產生尿素氮等廢物，水喝不夠不僅容易便秘，甚至還可能導致尿酸數值飆升。
想要雞肉減肥法別擔心！3關鍵無門檻每個人都能做
因此，針對想嘗試「雞肉減肥法」的讀者，陳乃銘醫師給出具體且低門檻的3大建議：
1.蛋白質要多元化
攝取蛋白質的來源要多元化，不要被雞胸肉綁架，應嘗試豆、魚、蛋、肉類、低脂牛奶輪流吃，才不會胺基酸攝取不均衡、腸道菌也跟著失衡。
2.澱粉不是敵人
減肥不要怕吃澱粉，把澱粉定量食用同樣有助瘦身，地瓜、糙米或燕麥都是不錯的優質澱粉。
3.一定要喝夠水、吃夠蔬菜
最後是蔬菜的「增量化」，每餐至少1至2碗蔬菜，利用纖維質守護腸道。同時每天至少喝體重乘以30ml的水量，例如：60公斤的人需要喝1800ml。
首圖取自：胡小禎臉書專頁
