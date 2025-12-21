小禎目睹女兒「口罩吻」登大人 被Emma爆料：發出少女般的歡呼

Emma自嘲運動神經不太理想。六魚文創提供



小禎（胡盈禎）女兒李曼唯（Emma）昨（12╱21）與温昇豪、曾向鎮出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談「Love Makes Whole」，前天《整形過後》播出的第3、4集中，Emma的「口罩吻」引起熱議，她透露是跟媽媽一起追劇，「她反應很大，一看到就發出少女般的歡呼，可能覺得有登大人的感覺」。

Emma處女作就挑戰「口罩吻」，談到拍攝當下，她坦言雖然沒有真正親到，拍攝前仍相當緊張，「爸爸（李進良）、媽媽都有給我一些建議和鼓勵，讓我安心不少」。但拍攝時刻意不讓爸媽來盯場，「是我不讓他們來，我覺得沒有必要看啦」！倒是劇中老爸温昇豪目睹那幕，讓他差點真的動氣，「我當下拍玻璃拍得超大力，都怕玻璃被震碎」。

Emma（中）一出道便在《整形過後》與曾向鎮（左）上演「口罩吻」，右為温昇豪。六魚文創提供

劇中Emma飾演的「江沐瑄」目睹曾向鎮飾演的「小康」因外貌遭到欺負，挺身而出成為他最重要的陪伴者，Emma分享，角色的善良源自「不忍心放任別人被世界傷害」，現實生活中雖沒類似經驗，但她曾在路上看到小貓被流浪狗欺負，拿旁邊的樹枝把牠們趕走，「還有曾經在超商看到只會台語不會講中文的阿嬤，我有幫她跟店員溝通」。

因角色會柔道，Emm筋真的太硬，核心也很弱」。她回憶訓練情況，「那陣子每天全身痠痛，痠痛貼布1次貼4片a特地上課練習，卻自嘲運動神經不太理想，「如果1到10分，大概只有5分吧，我，也體驗了人生中摔人跟被摔的感覺，但學到護身法，真的很特別」。

