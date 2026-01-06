小禎相差7歲男友驚喜曝光！生日突現身被感動爆哭：從沒收過驚喜

娛樂中心／綜合報導

藝人小禎近日歡度41歲生日，沒想到迎來意外驚喜。（圖／翻攝自IG @karenhu1984）

小禎（胡盈禎）近日迎來41歲生日，原本只打算與好友相約出國慶生，沒想到卻收穫一場超乎預期的驚喜。上月她與多年閨蜜佩甄等人前往中國廣州旅行慶生，原以為小她7歲的廚師男友Alan因工作因素無法成行，卻在毫無預警的情況下驚喜現身，讓小禎當場情緒潰堤、感動落淚。

溫馨畫面也在近日曝光，引發粉絲熱烈討論。據悉，當時小禎完全未察覺男友的行程安排，直到對方突然出現在眼前，才瞬間愣住，隨即紅了眼眶。事後她回想起那一刻，仍難掩激動心情，直言：「我真的覺得，我終於等到這一刻了。」

小禎差7歲男友Alan突然驚喜現身。（圖／翻攝自IG @karenhu1984）

其實這份感動早有鋪陳。佩甄在兩人所共同主持的Podcast節目《禎甄要chat內》中提到，多年前一次閨蜜旅行中，小禎曾語帶感慨地說過：「從來沒有人給過我驚喜。」那句話源於她看到身邊朋友的另一半總會默默安排浪漫橋段，長期累積的失落讓她不經意吐露心聲，而這句話也被身邊好友默默記在心裡。

40歲那年，小禎首次迎來朋友們精心策畫的生日驚喜；沒想到41歲這一年，幸福再度升級。佩甄透露，這次驚喜最關鍵的角色正是男友Alan。為了給女友一個難忘的生日，排除工作困難低調現身廣州，還刻意穿上兩人初次見面時的毛衣，象徵這段感情一路走來的初心。

佩甄形容，當下看到小禎的反應，「眼睛真的亮起來了」，那是一種終於被珍惜、被放在心上的光芒。她也笑說，看著好友獲得這份幸福，心情就像嫁女兒一樣，既感動又欣慰。男友貼心舉動，小禎則給予高度評價，形容對方是「說到做到的人」。對她而言，這不只是一場生日驚喜，更像是一種被承諾、被實現的安心感。

