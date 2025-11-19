小禎突爆「瓜哥跟籃籃男友很熟！」籃籃疑被襲胸不忍了 首公開發聲

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜玩坐氣球遊戲不小心摸到籃籃胸部，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」（圖／翻攝自s8714451 Threads）

胡瓜《綜藝大集合》因為坐氣球的橋段疑似摸到助理主持籃籃胸部遭炎上，昨18日製作單位已發聲致歉，民視也表示會修剪爭議畫面。而小禎今出席Ｗ.SHOW代言活動受訪透露胡瓜私下心情有點難過，跟籃籃互動就像父女，小禎甚至脫口表示爸爸跟藍藍的男友也很熟，意外幫藍藍認愛認愛緋聞男友、職棒選手郭嚴文。對此籃籃也透過經紀公司回應了。

小禎今天現身受訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

小禎今天活動受訪被問到爸爸節目爭議，她幫忙緩頰：「籃籃等於是他另外一個乾女兒，他跟籃籃男友也很熟。他難過事情演變成這樣，其實他已經避嫌了，像是節目上有其他很辣的啦啦隊 ，他覺得找別人示範更不恰當，那籃籃跟在他身邊這麼久，找她比較適合。」意外脫口認了籃籃有男友。事後記者再求證小禎，她才得知籃籃先前並未認愛，一聽到籃籃緋聞男友郭嚴文名字，小禎便兩手一攤快閃離開活動現場。

而關於《大集合》疑似被胡瓜襲胸爭議，籃籃透過經紀公司表示：『那是遊戲中的意外接觸～錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。』至於小禎脫口提到的男友，籃籃則透過經紀公司表示：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」

