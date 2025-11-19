小禎突爆「籃籃男友跟胡瓜很熟！」籃籃急澄清：認對朋友有好感

小禎脫口爆料「籃籃有男友！」再度引發網友討論，更有粉絲因此爆炸。（圖／IG@lan0716、W.SHOW提供）

綜藝天王胡瓜，因日前錄製《綜藝大集合》時找啦啦隊女神籃籃示範玩遊戲，結果意外被網友拍到「襲胸」的畫面，徹底惹惱粉絲，以及一票網友的不滿。怎料，胡瓜女兒小禎今（19日）出席記者會時，竟意外脫口胡瓜和籃籃男友也熟，再度掀起外界討論。

小禎今受訪時透露，爸爸胡瓜為此感到難過，結果意外脫口「籃籃等於是他另外一個乾女兒，他跟籃籃男友也很熟...」結果新聞刊登後，立刻引發網友討論，認為是一枚震撼彈，恐讓事情越燒越大。不過，經記者向小禎確認後，她才知曉籃籃先前並未認愛，一聽到籃籃緋聞男友、職棒選手郭嚴文名字，小禎便兩手一攤的離開現場。

小禎受訪原文如下：「籃籃等於是他另外一個乾女兒，他跟籃籃男友也很熟。他難過事情演變成這樣，其實他已經避嫌了，像是節目上有其他很辣的啦啦隊 ，他覺得找別人示範更不恰當，那籃籃跟在他身邊這麼久，找她比較適合」。

對此，關於錄影時胡瓜在遊戲中不小心的肢體碰觸，籃籃透過經紀公司表示：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」至於小禎姐提到的男友，籃籃則說：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」

小禎突然脫口爆料，籃籃有男友。（圖／W.SHOW提供）

據了解，胡瓜17日在雲林錄製《綜藝大集合》時，為了找人示範「投懷送抱」一道坐破氣球的關卡時，意外被現場的民眾拍到右手襲胸的畫面，儘管是不經意或不到一秒的動作，立刻在Threads上延燒。

不少粉絲開始怒罵胡瓜是故意的；也有人把矛頭指向節目製作單位，應減少可能影響大眾觀感的遊戲互動關卡。對此，製作單位發聲道歉，「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」民視副總許念台也強調，遊戲單元將進行修剪，「不會有類似襲胸的畫面播出。」

