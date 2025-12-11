小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

小禎罕公開小7歲男友真面目，甜蜜互動曝光。（圖／池宗玲攝、IG@sleepyjane415）

女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。

女星佩甄11日在社群分享多張照片，慶祝小禎41歲生日，同時曝光親友為她舉辦的慶生派對，好幾張長桌和座椅一字排開，顯示小禎的好人緣。照片中小禎身穿紅色香奈兒針織衫搭配黑長裙，不僅與自己的造型蛋糕合照，也與親友們開心合影，且男友Alan直接待在她身旁陪伴，兩人相當般配。

廣告 廣告

另外，佩甄加碼釋出慶生會影片，其中男友抱著大花束現身時，小禎還感動到雙手摀嘴，眼角疑似泛淚光，隨後小倆口大方放閃，當眾親吻、擁抱，引起全場激動尖叫，讓佩甄感性獻上祝福：「我的幸福是妳給我的，所以我這一輩子想要的，就是妳跟我一樣幸福」。

小禎自9月認愛小7歲廚師男友後，幸福心情就藏不住，也不時在社群標註男友的帳號放閃。至於男友與其他家人的互動，小禎先前出席活動表示，爸爸胡瓜只見過一次，媽媽秀秀姐還沒見過，但兩人還處於熱戀期，「大家再給我們一點時間，半年真的不長」，而女兒Emma與男友也相處不錯，小禎感嘆說：「起碼女兒喜歡他。」

更多中時新聞網報導

趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈

NBA》快艇砍保羅除內訌 灰狼尋回銳爪

經濟動物獸醫荒 衝擊食安