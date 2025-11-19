小禎脫口爆料籃籃有男友 經紀公司立即澄清「單身中」

籃籃透過經紀公司回應自己目前「單身中」。（圖／楊澍攝）

樂天桃猿應援團推進隊長籃靖玟（籃籃）過去多年堅稱單身，本刊曾於去年8月直擊味全龍球星郭嚴文夜探籃籃新北新家，甚至以感應卡直接開門入社區，當時籃籃經紀人強調兩人僅為「朋友」，感應卡則是「按警衛按鈕」，純屬誤會一場。

胡小禎出席保養品代言活動時，意外爆出籃籃有男友。（圖／侯世駿攝）

今（19日）胡瓜女兒胡小禎出席保養品W.SHOW10周年活動，提到爸爸胡瓜、籃籃日前在雲林錄製《綜藝大集合》示範「投懷送抱」的遊戲關卡時，因胡瓜不慎觸碰的籃籃胸部，引發批評。小禎透露前一天已打電話關心爸爸，並表示，籃籃在胡瓜心中地位就是「乾女兒」，事件發展讓他相當難過，更強調胡瓜其實已刻意避嫌，「節目上很多啦啦隊員，找別人示範更不恰當，籃籃跟在他身邊這麼久，找她比較適合」。

小禎也說，如果籃籃感到不舒服，她會「大義滅親」站在女性立場支持，「真的不是故意的，如果有不舒服，我一定挺籃籃」。然而，小禎在受訪時意外脫口「跟籃籃男朋友都很好」，瞬間掀起另一波討論，之後追問她則無奈搖頭、兩手一攤，對於籃籃男友是否是郭嚴文一事不願多談，便匆匆離場。

對於《大集合》錄影時的意外肢體碰觸，籃籃也透過經紀公司回應：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」至於小禎提到的「男友」一事，籃籃經紀公司則跳出來澄清：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前籃籃確實是單身。」

