小禎與男友Alan初見面「打翻蛋糕」回家想到還會笑 面露嬌羞「佩甄拳頭硬了」

小禎面露嬌羞。翻攝禎甄要chat內YouTube

女星小禎與前夫李進良離婚5年，日前大方認愛新歡Alan，男友是一名廚師，年紀比小禎小7歲。日前小禎在Podcast節目《禎甄要chat內》中分享兩人相識的過程。

小禎透露兩人是透過朋友介紹而認識的，首次見面大概只相處2個小時，一群朋友相約吃飯，也沒什麼單獨聊天的機會，吃到一半Alan就被老闆叫去開會。有趣的是，當天因為接近Alan生日，所以朋友們幫忙準備了一個蛋糕，他吹完蠟燭下一秒就把蛋糕打翻在褲子上，小禎當下就覺得這個人真的太可愛，連回到家回想起這件事都笑。

廣告 廣告

小禎分享與男友Alan初見面的故事。翻攝禎甄要chat內YouTube

佩甄好奇問道：「朋友約你們出來見面之前，有說要介紹你們彼此認識嗎？有先講嗎？」小禎說：「有，但不知道是我。」接著她補充說明：「他只是在想說，不知道又要介紹什麼樣的女生。因為他說他在碰到我之前一年，他其實要放棄談戀愛的念頭，就只想工作。」佩甄說：「因為一直遇不到對的人這樣子。」小禎一臉嬌羞地說：「嗯，對呀。」佩甄吐槽：「我很難得看到妳這個表情，有點拳頭硬硬的。」



回到原文

更多鏡報報導

畢書盡「父親成通緝犯」25日出庭 曾被爸爸丟中國「打黑工」關係疏遠

范姜彥豐中國節目演唱〈原來〉李榮浩頻頻點頭 公開好消息：拾起碎片、面對現實

賓賓哥聲稱「遭友人隱瞞」 發布致歉聲明「尊重學校提告」