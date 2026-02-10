小禎親曝養肝飲食清單！肥肚、脂肪肝靠「1神物」逆轉，代謝一好人生直接變彩色

女星小禎最近在 IG 分享一系列現代人超需要的「養肝飲食清單」，一句「把肝顧好，人生才是彩色的」更是直接打中不少熬夜族、應酬族的心，現代人生活忙、壓力大，肝臟常常默默超時加班，卻最容易被忽略。其實日常飲食就能幫肝減輕負擔，關鍵不是吃補，而是吃對，以下就從小禎點名的食物出發，一個一個說清楚，為什麼真的有道理。

常熬夜、精神虛脫：海瓜子補鋅又補力

廣告 廣告

熬夜後整個人像被掏空，小禎推薦吃海瓜子其實滿聰明。海瓜子富含鋅、蛋白質與維生素B群，鋅是肝臟代謝與修復的重要元素。營養學研究指出，鋅不足會影響肝臟解毒效率，也容易讓人感到疲倦無力。不過重點是「適量」，清蒸或汆燙最好，避免重鹹快炒，否則補肝不成反而加重肝臟負擔。

火氣大、滿臉痘痘：綠豆幫助降火氣

壓力大、作息亂，臉上狂冒痘，其實和肝臟代謝失衡有關。小禎提到的綠豆，在中醫裡有清熱解毒的角色，從營養學來看，綠豆含有多酚與膳食纖維，有助於抗氧化與腸道健康。哈佛公共衛生學院也指出，高纖維飲食能間接降低慢性發炎反應，對肝臟是加分。重點是別加太多糖，否則效果直接打折。

應酬喝酒、頭痛想吐：番茄抗氧化有撐

酒後不適，其實是肝臟忙著代謝酒精的訊號。番茄含有茄紅素，是強力抗氧化物，美國肝臟基金會指出，抗氧化飲食有助降低氧化壓力，對肝臟健康有正面影響。熟番茄的茄紅素吸收率更高，所以番茄湯、番茄炒蛋都不錯，但前提還是「別把喝酒當日常」，食物只能輔助，不能幫你扛酒。

肚子大、脂肪肝找上門：海帶助攻代謝

肚子越來越圓，不只是體重問題，也可能和脂肪肝有關。海帶富含水溶性膳食纖維與褐藻醣膠，有助於調節血脂與腸道代謝。日本多項研究指出，海藻類攝取與代謝症候群風險下降有關。對肝臟來說，少油少糖、多纖維就是基本盤，海帶湯、涼拌海帶芽都是日常好選擇。

眼睛乾、霧霧的：紅蘿蔔顧眼也顧肝

眼睛乾澀、視線模糊，很多人第一時間只想到用眼過度，但其實和營養也有關。紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，是維生素A前驅物，對眼睛健康與肝臟儲存功能都重要。美國國家衛生研究院指出，維生素A主要在肝臟儲存，長期不足會影響視覺與免疫功能。記得加點油炒，吸收率更好。

排便不順、毒素堆積：地瓜葉是隱藏王者

腸道順，肝臟才不累。地瓜葉富含膳食纖維、鎂與多種植化素，有助促進腸道蠕動，減少代謝廢物在體內停留時間。營養學界普遍認為，良好的腸道健康能降低肝臟解毒壓力。地瓜葉熱量低、營養密度高，是很多營養師私下也愛推薦的「養肝系蔬菜」，清炒或川燙都很可以。

封面&內文圖片來源:Shutterstock、IG@karenhu1984

更多女人我最大報導

陳喬恩2個月狂瘦5公斤！早餐改吃「這1物」不挨餓，從52→47kg重返13年前巔峰身材

日本媽媽養成「睡前1習慣」2個月狂瘦7.5kg！從中年發福搖身一變→苗條少女

45歲阿嬌瘦10kg不復胖！私下最愛「關西煮減肥法」曝光，5天體態直接小一圈



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章