小禎閃爆了！緊黏小7歲男友現蹤 帥樣激似大谷翔平

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌今晚在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站，這套巡演自2023年9月於小巨蛋起跑，歷經「SUGAR HIGH 2.0」全面升級，至今走過855天，唱遍31個城市、累計77場演出，場場爆滿。最終站回到家鄉台北，兩場門票皆火速完售，票房吸金台幣5780萬元。

小禎(右二)與閨蜜李佩甄(左二)同行，更帶著小7歲男友Alan看演唱會。(記者陽昕翰攝)

今晚小巨蛋座無虛席，演藝圈好友也到場力挺王心凌，包括吳青峰、許茹芸、伍思凱、孫德榮、阿喜等人皆現身朝聖。小禎則與閨蜜李佩甄同行，更帶著小7歲，外形酷似大谷翔平的男友Alan一同觀賞演唱會，為王心凌的「全糖宇宙」再添話題。

