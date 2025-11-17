小禎首揭戀愛細節！主廚男友情人節「醉倒送急診」密聊數月定情

小禎公開與主廚男友交往細節。（圖／翻攝自YouTube @禎甄要chat內）





女星小禎（胡盈禎）2020年與前夫李進良離婚，雙方仍維持友好關係，日前她大方認愛小7歲、外貌神似日籍球星大谷翔平的主廚男友Alan，2人感情甜蜜穩定，喜獲各界祝福，近日她在與好友佩甄共同主持的Podcast《禎甄要chat內》公開兩人戀情細節。

小禎與佩甄近日在節目中暢談曖昧故事，小禎透露與男友Alan的初次相遇非常短暫，甚至來不及度認識，但見到對方的第一印象就是很乾淨、很帥，她提及當天聚會時正好臨近Alan的生日，朋友也準備蛋糕為他慶祝，沒想到他卻當場打翻蛋糕，讓小禎認爲相當可愛，為此印象深刻。

小禎提到，起初Alan並不知道要被介紹的對象是她，兩人前期僅在 IG 上聊天，直到今年2月情人節時，小禎邀請剛下班的他與自己的好友聚會，當天Alan喝得酩酊大醉還送急診，本以為兩人就此緣份盡了，但兩人還是持續聊天，一路聊了 長達3個月，彼此互相了解與陪伴，她笑說兩人似乎不太像曖昧，「我們很明確知道，我們對對方是有感覺的」。

小禎在節目暢談戀情細節。（圖／翻攝自YouTube @禎甄要chat內）

小禎透露，Alan某次在工作很忙碌時，仍抽空傳簡訊給她，「他在很忙的時候還是想著你，安全感是建立起來的，當有人真的把教科書裡面的事情，整個成真在你面前實現的時候，你就會覺得這個人太特別了」，給足安全感，讓她十分感動，她也誇讚對方總是說到做到，兩人還會一同去踩點美食清單，生活過得平淡且幸福。

談及兩人的相處，小禎表示，她和Alan都是很有分享欲的人，甚至連上廁所都能跟彼此討論，她認為分享欲在一段關係中非常重要，更形容Alan是能替她拿定主意的人，對方也提出希望兩人的關係能同時是「好朋友、好夥伴、好情侶」，讓她感動直呼：「現在太幸福了」。



