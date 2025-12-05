小禎、李進良離婚5年罕同台 男方：情感不曾分開過

小禎、李進良離婚好聚好散。（粘耿豪攝）

小禎（胡盈禎）和前夫李進良2020年離婚，共同扶養的女兒Emma轉眼間滿18歲，在影集《整形過後》獻出處女秀，李進良正好是該劇顧問。近日，李進良上小禎、佩甄主持的Podcast節目《禎甄要chat內》，互動自然、有說有笑，堪稱離婚夫妻模範。

小禎未滿20歲就認識李進良，交往7年步入禮堂，雖然未能攜手到最後，但雙方未交惡。談及好聚好散的主因，李進良說：「因為我們一直在有愛的狀況下，所以可以把離婚的事處理得很好。」他稱讚小禎很有度量、智慧，離婚的條件沒有開太多，「她知道我所有的一切都會留給Emma。」而兩人儘管離婚5年，但李進良感性地認為，就算已不是夫妻，「但在情感上不曾分開過」。

小禎表示，跟李進良的婚姻期間，兩人曾一起為診所打拚，建立起革命情感，「他不是合格的另一半，但他絕對是很好的朋友跟夥伴。」回憶起當初鬧婚變時，小禎確實和李進良有段時間水火不容，「說沒埋怨是假的」；但經過心情的沉澱和調適，小禎轉念「他好孩子就好」，加上李進良願意放慢腳步，多花時間陪伴Emma，現在父女感情好得不得了，讓她很感動。

李進良補充，跟小禎剛結婚時，正值創業初期，要花很多時間在工作上，可能因此忽略經營夫妻關係。離婚後，李進良、小禎和身邊親友都給Emma更多的愛，Emma也很貼心，知道父母的狀況但不說。

兩人會不會為了育兒觀念而爭吵？李進良表示當然會，因為他和小禎的原生家庭很極端，李進良家熱愛看書，胡瓜則認為孩子有一技之長較重要，所以雙方常有摩擦，要不要讓Emma出國也溝通了很久。李進良說，現階段希望Emma能在台灣念大學，等畢業後有自己的想法再出國，可能是比較成熟的選擇。

