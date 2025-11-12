小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
〔記者林欣穎／台北報導〕女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。
小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上過阿公胡瓜、小禎、胡釋安的《胡來旅行社》，溫昇豪的新戲《整形過後》Emma則飾演劇中男主角的女兒。
其實劇中男主角的角色本就是以李進良為原型，且他也有投資，並樂見女兒先進劇組磨練，不過傳出小禎似乎希望女兒先以課業優先，對此，小禎經紀人低調表示：「我們沒有要特別回應。」也說這完全和平常所知的完全不同。
