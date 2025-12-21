小禎18歲愛女螢幕初登場獻口罩吻 Emma爆料媽媽「發出少女般的歡呼」

女星小禎和前夫李進良的18歲愛女Emma（李曼唯），近期參與台劇《整形過後》演出，並在20日播出的第3、4集中正式登場，這也是她的出道處女作。Emma 21日和劇中爸爸温昇豪以及曾向鎮一同出席公益活動，透露了媽媽小禎看到她在劇中吻戲時的少女心反應，相當可愛。

小禎18歲愛女Emma（中） 21日和劇中爸爸温昇豪（右）以及曾向鎮（左）一同出席公益活動。（圖／六魚文創 提供）

Emma首挑戰演戲，就和男星曾向鎮有「口罩吻」，掀起熱烈討論，Emma透露，昨晚是跟媽媽一起看播出，被問到媽媽反應，Emma忍不住爆料，笑說小禎反應相當大，一看到就發出少女般的歡呼，「可能覺得女兒長大了，有轉大人的感覺。」

廣告 廣告

Emma透露，在拍攝這場戲的時候，爸媽原本有想到場探班，但自己特意不讓他們來，「我覺得沒有必要看啦，沒什麼好看的。」倒是被劇中老爸温昇豪目睹那幕，讓温昇豪差點真的動氣，「我當下拍玻璃拍得超大力，都怕玻璃被震碎。」

Emma首挑戰演戲，就和男星曾向鎮有「口罩吻」，掀起熱烈討論。（圖／六魚文創 提供）

Emma也提到，這次飾演的角色「江沐瑄」和她本人個性其實很像，所以家人在看完播出後有稱讚她演技相當自然，被問到哪部分最像？Emma舉例說，不論是劇中嫌棄爸爸遲到、或是伸手和他討錢的樣子，都是自己生活中會發生的事，「螢幕上看到的就是我私底下的樣子。」

曾向鎮則表示，和Emma合作前有一起上過表演課，從那時候就開始有互動、熟悉彼此，會聊一些和劇本有關的話題。不過因為兩人實際年齡差了一輪，讓一旁的Emma笑說：「還是會有點代溝啦！」而兩人今日也才知道彼此竟是差一輪同生肖，都屬豬，當場被拱共譜「豬豬戀」。

曾向鎮（左）透露和Emma（中）在開拍前有一起上表演課，熟悉彼此。（圖／六魚文創 提供）

温昇豪身為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，他分享，走進真實醫療現場後，更深刻體會到醫師修復的不只是身體，更包含陪伴、理解，甚至重建一個人的尊嚴與自信，「戲劇或許是一個入口，但真正重要的是，讓社會願意停下來，理解這些生命故事。」

延伸閱讀

曾在《與惡》演受害者家屬！温昇豪痛心談北捷恐攻 神情凝重發聲

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀「好好說話」 羞曝送媽媽101朵玫瑰背後含義

胡瓜喜慶60大壽 小禎直播見愛女Emma專心讀書