温昇豪近日出席其監製的影集《整形過後》首映會，現場最受矚目的莫過於胡小禎與前夫李進良的18歲女兒Emma首度面對媒體。Emma在劇中飾演温昇豪的女兒，展現自然演技，並透露對未來演藝工作持開放態度。此外，Emma分享了送給媽媽小禎101朵玫瑰花的生日驚喜，以及對小禎新男友的看法，坦言認為對方「略像」大谷翔平。

小禎的女兒EMMA出道演戲。（圖／黃城碩攝）

Emma作為胡小禎和李進良的女兒，亭亭玉立的18歲少女形象令人印象深刻。由於李進良與温昇豪交情頗深，並擔任該戲劇的顧問，Emma得以在《整形過後》中獻出演技處女秀。面對媒體詢問角色是否與父親相像時，Emma表示：「有一點像，但又沒有很像，可能你再更好一點吧。」當被問到父親好在哪裡時，她回應父親「比較浪漫」。

首次正式面對媒體的Emma雖略顯緊張，但仍坦言自己對演出有興趣，未來若有試鏡機會都不會排斥。目前就讀國際學校的她，計劃大學階段留在台灣，主要是為了能陪伴爺爺奶奶。Emma也分享了她送給媽媽小禎的特別生日禮物：「我這一次比較特別，我送給她101朵玫瑰花，我覺得媽媽像100朵花嘛，那01朵就是代表就是我，就是加在一起這樣。」

EMMA首度面對媒體。（圖／黃城碩攝）

關於小禎的新戀情，Emma透露已經與媽媽的男友有過幾次見面吃飯的機會。當被問到是否認同小禎男友像大谷翔平時，Emma回應認為「略像」。值得一提的是，小禎先前已公開承認與小七歲廚師男友Alan的戀情，並在國外度過了41歲生日。

首映會現場除了Emma的亮眼表現外，李進良、胡瓜等家人也到場支持，甚至連汪小菲也被捕捉到現身影城。這並不意外，因為李進良曾是汪小菲與馬筱梅的媒人，汪小菲此次到場力挺好友的作品也顯示了他們之間的深厚友誼。

