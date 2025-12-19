小禎18歲愛女Emma出道！第一部戲播出「演整形醫師女兒」 胡瓜讚：哭戲打動人

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》開播，最大焦點之一落在18歲的李曼唯（Emma）身上。她是藝人小禎（胡盈禎）與整形醫師李進良的女兒，透過這部戲初次挑戰演技，「出道作」引發外界關注。

Emma在劇中飾演整形外科醫師「江浩宇」的女兒，角色個性倔強、不服輸。為了貼近設定，她在拍攝前除了上表演課，還特地進行柔道訓練，從基礎倒法一路練到過肩摔，拍攝時多場動作戲全都來真的。她坦言，柔道是第一次接觸，「看起來只是動作，但實際練起來並不簡單」，花了不少時間反覆練習。

Emma在劇中飾演温昇豪女兒。（圖片來源：臉書 整形過後）

談到對手戲演員，Emma多次提到對張榕容的感謝與欣賞，形容對方「有一種仙女般的特質」，在她卡關時，會直接教她怎麼做，甚至在拍攝時協助丟詞，幫助她更快進入狀態。這段合作經驗，也成為她首次戲劇演出的重要支撐。

影集日前在西門國賓戲院舉辦首映會，Emma首度公開現身，直言心情相當緊張。她透露，阿公胡瓜事前特別叮嚀她面對媒體要「好好講話」，被問到戲裡的爸爸温昇豪與現實中的爸爸李進良誰比較好時，她一開始語塞，後來在前輩提點下回答：「爸爸技術好，昇豪叔叔演技好。」這次演出讓Emma對拍戲產生興趣，如果未來有人邀請試鏡，並不排斥再嘗試戲劇作品，胡瓜也讚她「哭戲很打動人」。

首映會當天，外公胡瓜與爸爸李進良都到場支持，媽媽小禎則因人在國外過生日未能出席。不過Emma事前特別準備了101朵紅玫瑰與手寫卡片送給媽媽，卡片上寫著「100朵是媽媽，多出的那1朵代表我」。她笑說，媽媽看到花時反應冷靜，讓她一度有點失落，直到看到卡片內容，媽媽才忍不住落淚。

《整形過後》由温昇豪監製並主演，李進良擔任戲劇顧問。該劇將於12/13晚間9點在公視頻道首播，並於多個影音平台同步上架，後續也將陸續在其他電視頻道播出。Emma的首次戲劇亮相，隨著劇情推進，預計也將持續成為觀眾關注的焦點。

