小禎40歲美到發光！一個月敷掉超過60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度驚人！
40歲的小禎狀態好到讓網友都驚呆，最近上鏡時的肌膚亮、透、緊實得像回到25歲！不過她自己坦言，生活作息沒有到極度嚴格—不太愛喝水、睡覺時間也不固定—但靠著一套維持超過十年的保養節奏，把皮膚養成「永遠準備好上鏡」的狀態。
最關鍵的是那款跟著她十年的W.SHOW面膜！小禎每天早晚都固定敷，如打球曬到太陽時，甚至會再加碼敷一片，一個月累積超過60片！她說這款面膜的保濕度從十年前一路穩定到現在，不會用久沒感覺，敷完還能看到明顯的透亮與緊緻，甚至有消水腫的效果。她笑說只要少敷一天，心裡都會覺得沒安全感。
厲害的是敷臉也被她玩出自己的節奏！小禎早上會邊敷邊用微電流美容儀醒膚，順便小臉；冬天時，晚上回家會再用霜加精油做厚敷，讓肌膚在睡覺前重新補滿營養。她也特別強調運動完洗完臉後再敷，效果其實更明顯—因為運動後血液循環增加、皮溫升高，肌膚吸收度會變得更好，等於是把面膜的保濕力放大。
而這套「保持肌膚水分」的習慣，小禎也分享給身邊的人，像青春期的女兒Emma，因為油水不平衡容易冒痘，她認為年輕肌膚不需要複雜保養，保濕做好就能改善，所以Emma現在每天也會敷一到兩片，整體膚況穩定度提升明顯；因為男友原本沒有保養習慣，所以小禎在敷臉時會順便問他要不要一起敷，加上W.SHOW新款面膜的尺寸加大後更貼合男生臉型，對男友來說接受度更高。
除了敷臉，小禎的生活也維持著「清爽但扎實」的節奏！她每天早上一定先喝一杯滴雞精幫身體開機；黑豆水則是她每天都會補充的飲品，富含花青素與植物性蛋白質，有助代謝、也能幫助減少水腫，對維持肌膚亮度很加分。飲食方面她本來就偏清淡、不愛甜食，平常很喜歡吃魚類，裏頭的天然油脂與Omega-3能幫助皮膚穩定。睡前她也會補充鎂與魚油，讓身體更放鬆、也讓晚上肌膚的修復節奏更順。
小禎的美不是偶然，而是把「保養」變成生活的一部分長期累積的結果。敷面膜、補水分、維持乾淨飲食、睡前補充營養—每個細節都不難，但能連續做十年的人很少！也難怪40歲的她，現在看起來比過去更亮、更穩、更年輕。
