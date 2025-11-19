小禎40歲美到發光！一個月敷掉超過60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度驚人！

（圖／吳雅鈴攝、取自小禎IG）

40歲的小禎狀態好到讓網友都驚呆，最近上鏡時的肌膚亮、透、緊實得像回到25歲！不過她自己坦言，生活作息沒有到極度嚴格—不太愛喝水、睡覺時間也不固定—但靠著一套維持超過十年的保養節奏，把皮膚養成「永遠準備好上鏡」的狀態。

最關鍵的是那款跟著她十年的W.SHOW面膜！小禎每天早晚都固定敷，如打球曬到太陽時，甚至會再加碼敷一片，一個月累積超過60片！她說這款面膜的保濕度從十年前一路穩定到現在，不會用久沒感覺，敷完還能看到明顯的透亮與緊緻，甚至有消水腫的效果。她笑說只要少敷一天，心裡都會覺得沒安全感。

廣告 廣告

W.SHOW的全效面膜真的是小禎十年來的最愛！不只家裡敷、工作前敷，就連出國玩也都要隨時帶著它。（圖／取自小禎IG）

厲害的是敷臉也被她玩出自己的節奏！小禎早上會邊敷邊用微電流美容儀醒膚，順便小臉；冬天時，晚上回家會再用霜加精油做厚敷，讓肌膚在睡覺前重新補滿營養。她也特別強調運動完洗完臉後再敷，效果其實更明顯—因為運動後血液循環增加、皮溫升高，肌膚吸收度會變得更好，等於是把面膜的保濕力放大。

小禎的美容儀好多！她說這些都是敷臉時可以一起搭配嚕臉的好搭檔。（圖／取自小禎IG）

適逢W.SHOW邁入10週年，新升級的「全效抗引W霜」質地潤而不膩可強化鎖水，很適合跟小禎一樣想要在秋冬厚敷的女孩。（圖／吳雅鈴攝）

而這套「保持肌膚水分」的習慣，小禎也分享給身邊的人，像青春期的女兒Emma，因為油水不平衡容易冒痘，她認為年輕肌膚不需要複雜保養，保濕做好就能改善，所以Emma現在每天也會敷一到兩片，整體膚況穩定度提升明顯；因為男友原本沒有保養習慣，所以小禎在敷臉時會順便問他要不要一起敷，加上W.SHOW新款面膜的尺寸加大後更貼合男生臉型，對男友來說接受度更高。

小禎跟Emma不只會分享生活大小事，連自己愛用的保養好物也不忘一起推坑給女兒。（圖／取自小禎IG）

除了敷臉，小禎的生活也維持著「清爽但扎實」的節奏！她每天早上一定先喝一杯滴雞精幫身體開機；黑豆水則是她每天都會補充的飲品，富含花青素與植物性蛋白質，有助代謝、也能幫助減少水腫，對維持肌膚亮度很加分。飲食方面她本來就偏清淡、不愛甜食，平常很喜歡吃魚類，裏頭的天然油脂與Omega-3能幫助皮膚穩定。睡前她也會補充鎂與魚油，讓身體更放鬆、也讓晚上肌膚的修復節奏更順。

希望睡眠時間能擁有高品質熟睡的話，除了可以睡前吃「鎂」，W.SHOW期間限定新品的「薰衣草夜眠面膜」跟「晚安潤妍膠原粉」，前者加入薰衣草精油可舒緩壓力，後者融合GABA麩胺酸發酵物能幫助放鬆，透過科學配方與內外調理，就能實現「睡覺變美」的心願。（圖／吳雅鈴攝）

小禎的美不是偶然，而是把「保養」變成生活的一部分長期累積的結果。敷面膜、補水分、維持乾淨飲食、睡前補充營養—每個細節都不難，但能連續做十年的人很少！也難怪40歲的她，現在看起來比過去更亮、更穩、更年輕。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宋慧喬「精靈系耳下捲髮」美爆了！重現20歲清純初戀顏 全網跪著看照片！

韓女砸3億整型400次「連肚臍、耳朵都動刀」！揭背後陰影：男友嫌醜讓她自卑3年

71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！