小禎41歲生日不藏了 甜吻小7歲廚師男友

小禎（左）與Alan甜蜜放閃。翻攝sleepyjane415 IG



小禎9月10大方認愛小7歲身高超過180公分的廚師男友Alan，還甜蜜地說：「這也是我很想好好呵護的一段關係。」12月9日是她41歲生日，她與佩甄、巫啟賢等打高爾夫球的好友到廣州度假，Alan也愛相隨，她也大方分享2人親密摟抱和接吻照放閃。

小禎與Alan甜蜜親吻（小圖）。翻攝karenhu1984 IG

佩甄在IG曬出多張生日趴的照片，對小禎說：「妳怎麼那麼漂亮，親愛的禎，生日快樂，幸福的笑容永遠陪伴妳，好愛好愛妳。」而照片中的小禎小鳥依人地靠在Alan胸前，右腳還抬起，小禎還分享與Alan的接吻照，十分甜蜜。

