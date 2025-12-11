小禎41歲生日照藏玄機！右下角偷「激吻小7歲男友」閃翻網友

（記者石耀宇／綜合報導）藝人小禎（胡盈禎）9日迎來41歲生日，與一票好友在國外低調聚會慶生。她11月才大方認愛小7歲廚師男友Alan，這回隨著好友PO出派對照片，不僅首度公開兩人同框畫面，還被眼尖網友發現合照角落「藏了一張激吻照」，甜度直接破表。

圖／藝人小禎（胡盈禎）9日迎來41歲生日，與一票好友在國外低調聚會慶生。（翻攝 小禎 IG）

從好友在社群限時動態曝光的畫面可見，小禎站在生日背板前，身穿紅色名牌毛衣笑得燦爛，一側是身穿黑色上衣的男性友人，另一側則是穿灰色針織外套、白色上衣搭深色褲子的男友Alan。畫面右下角特別貼上一張小小的斜放照片，只見兩人站在花牆前深情激吻，小禎雙手摟住男友，Alan微微側頭親吻，小倆口緊緊相依，滿滿粉紅泡泡。

廣告 廣告

好友李佩甄11日也在IG上傳一系列慶生照，進一步曝光兩人的甜蜜互動。其中一張照片中，Alan一把將小禎攬進懷裡，小禎小鳥依人靠在男友胸前，還俏皮地勾起單腳，整個人貼在男友身上，對著鏡頭笑得開懷，CP感十足。李佩甄在文中寫下：「妳怎麼那麼漂亮！親愛的禎，生日快樂！幸福的笑容永遠陪伴妳！好愛好愛妳。」不少網友也留言狂刷「好配」、「幸福真的寫在臉上」。

圖／小禎好友李佩甄11日也在IG上傳一系列慶生照。（翻攝 李佩甄 IG）

事實上，小禎今年9月被拍到與一名身高超過180公分、被形容為「台版大谷翔平」的帥氣廚師Alan出雙入對，之後在社群上認愛，形容這是一段「美好且令人期待的發展」，感謝上帝讓她遇見善良又有愛的人，並表示「很想好好呵護這段關係」，同時希望外界給兩人一些空間，好好經營感情。

前夫李進良得知後也大方送上祝福，笑說早就在與朋友聚會時，聽到小禎喝了兩杯後開心宣告「我是別人的了」，對前妻展開新戀情感到欣慰。

小禎爸爸胡瓜則在10月出席活動時透露，已和Alan見過兩次面，形容準女婿「很乖、話不多」，坦言女兒這次願意主動安排飯局介紹，也代表感情相當穩定，但他認為女兒現在以談戀愛為主，不急著談婚事。

自從公開戀情後，小禎在社群上不時分享與男友一起做菜、出遊的日常，先前就曾貼出兩人合力端出滿桌料理，甜喊「我也有貢獻啦」，大讚男友手藝「有夠好吃」，如今生日派對更解鎖激吻照，讓外界見證她走過婚變後，再次收穫一段讓自己「笑得很幸福」的新戀情。

更多引新聞報導

名模妻遭殺害分屍 夫竟用攪拌機碎屍打成泥、取子宮

「妳就是欠X」！宜蘭警性侵女同事強拍裸照 超慘下場曝光

