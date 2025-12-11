小禎41歲生日選公開小7歲廚師男友帥照放閃

小 禎IG

胡瓜女兒小禎、孫女Emma(李曼唯)陸續公開被問小禎（胡盈禎）的男友，小禎9日迎來41歲生日，她舉辦生日派對小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉）在場。小禎大方公開與Alan的合照，並附上兩人還在眾人好友起鬨下接吻的甜蜜吻照放閃，對戀情不再保持低調，閃瞎眾人。

小禎與Alan感情相當穩定，小禎今年9月被拍到和一名外型神似大谷翔平的男子約會，隨後大方認愛。Alan比小禎小了7歲，曾上過節目，目前經營餐廳當廚師，雖然與小禎有年齡差，但兩人感情十分穩定。小禎女兒Emma(李曼唯)表示見過數次Alan；Alan更已見過小禎的爸爸胡瓜，小禎11月出席保養品活動時透露與Alan大約交往半年左右，目前Alan只見過胡瓜一次，胡瓜對他的評價是「很乖」，其餘沒別的想法。李進良也得知兩人交往，都給祝福。 而小禎昨晚陸續在IG限時動態分享自己慶生的照片，她身穿一件酒紅色香奈兒上衣，男友Alan站在一旁，小禎這次直接大方公開兩人的合照，還在照片右下角，附上一張她與Alan的吻照，現場充滿粉紅泡泡，看得出來兩人戀情十分甜蜜。

另外，小禎IG也轉發好友佩甄送她的生日祝福影片，在慶生派對現場，Alan手捧花束突現身，讓小禎驚喜不已； Alan也對女友甜喊「生日快樂」，成為這次慶生的最大彩蛋。