小空間，大收納!14坪預售屋靈活運用彈性隔間，顯化飯店式衛浴、電子衣櫥與開放式廚房

小坪數住宅最讓人擔心的，是無法兼顧充足機能與空間感，而將小宅坪效放大，在兼融美空間美學的狀況下，把所需生活機能全部融入，就是室內設計師可以協助屋主的地方了!這間位於都會精華區的14坪預售屋，透過暗示手法界定分野，再充分利用每個角落，滿足收納需求，每一寸的空間都被充分利用，可以說是小宅放大的經典案例。



即將入住小宅的屋主夫妻，希望公領域能海涵儲藏室、電子衣櫃、中島餐桌與多功能空間，因此在格局分配上，選擇以半高牆、中島等設施來暗示場域分野，再將機能沿樑下規劃，寬敞的空間感，讓餐廚的採光可以進到客廳，視覺上空間感更為開闊。客廳設計以灰色為主調深栗色木質為點綴，深淺相間與異材質的拼接，在簡約現代之中堆疊層次，也帶入輕奢時髦的氣息。餐廚空間藉由中島餐桌界定，側邊樑下的櫃體滿足隨手置物的收納需求，再往內走灰色電器櫃完善備餐機能，既實現電線不落地的優點，也為烹飪、用餐梳理出條流暢的動線。



主臥室延續客廳色調，為居宅建立起整體性，而床頭繃布修飾空間量感，搭配上兩側的古銅燈飾，形成精緻典雅的舒眠空間。衛浴則採用精緻的飯店式設計，讓沐浴盥洗的時光，變成一種享受。



考量多功能房平日多作為書房使用，選擇以半高牆與拉簾搭配架高地板明確場域界線，地坪下方還增設收納空間，日常可保持開啟，延伸空間尺度。作為客房使用時，就可以藉由拉簾確保隱私。完美符合所有的使用情境。

