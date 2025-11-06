小笠原欣幸拜訪蔡英文 合照曝光「愛貓阿才路過搶鏡」

小笠原欣幸到前總統蔡英文家中拜訪。（翻攝自小笠原欣幸臉書）

長年研究台灣政治的日本學者小笠原欣幸，今（6日）在社群媒體貼出與前總統蔡英文的合照，透露日前赴台北拜訪蔡英文。他表示，兩人久未見面，這次見到蔡英文已是卸任一年半後，氣氛相當輕鬆，並就台灣政局與國際情勢交換意見，讓他獲益良多。

小笠原欣幸指出，這是一次非常寶貴的會面，能直接聆聽蔡英文對當前台灣政治發展與國際局勢的看法，讓他對台灣未來方向有更深刻的理解。

小笠原欣幸也在貼文中附上2張照片，除了自己與蔡英文的合影外，還有蔡英文愛貓「阿才」的可愛身影，並以日文寫道：「蔡前總統的愛貓阿才（アツァイ）」，流露親切與喜悅。

小笠原欣幸長期關注台灣民主化與政黨政治發展，著有《臺灣總統選舉》等書，多次受邀來台發表演講。





