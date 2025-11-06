小笠原欣幸親訪蔡英文！雙方談話內容曝光
[NOWnews今日新聞] 長年關注台灣政治的日本學者小笠原欣幸，今（6）日於社群平台貼出一張合照，他透露日前特地赴台北拜會前總統蔡英文，雙方針對台灣政局與國際情勢深入交流，從畫面中可看到蔡英文身穿休閒服飾、神情輕鬆，展現卸任後少見的自在氛圍。
小笠原欣幸表示，日前在台北拜訪前總統蔡英文女士，雙方已經許久沒有碰面了，他也提到，蔡總統至今已卸任一年半的時間，這次帶著輕鬆的氛圍，聆聽前總統對於台灣政局、國際情勢的見解，並交換意見，讓他感到獲益良多，直言是個非常寶貴的機會。
