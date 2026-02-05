小笠原欣幸：國民黨對九二共識的詮釋已是「各表一中」 與中共主張無二致

日本學者小笠原欣幸。(取自小笠原欣幸臉書)



國民黨副主席蕭旭岑近日率團赴中國參加睽違9年再度舉行的「國共論壇」。日本政治學者小笠原欣幸指出，儘管國共兩黨的大型正式會議久未舉行，但國民黨黨務主管、縣市長及立法委員近年來仍頻繁訪中，與中國共產黨幹部互動，實際交流並未中斷，此次則改以雙方智庫共同主辦的形式登場。

小笠原欣幸在臉書發文指出，蕭旭岑率領國民黨智庫「國家政策研究基金會」40人的訪問團前往中國；日本《朝日新聞》報導分析，此舉被視為替國民黨主席鄭麗文未來與中國共產黨總書記習近平會談鋪路，展現國民黨的親中姿態。

《朝日新聞》報導提到，論壇期間，雙方均重申「堅持九二共識、反對台獨」。小笠原欣幸指出，表面上看來，「九二共識」仍是雙方互動的關鍵詞，但實際上，國民黨對其內涵的詮釋，已悄然從過去對台灣內部宣稱的「一中各表」，轉變為在對中發言時採用的「各表一中」。

小笠原欣幸說明，「一中各表」指的是「一個中國，各自表述」，隱含「我方是中華民國」意涵。前總統馬英九在第一任期曾說明「九二共識就是一中各表」，然而，進入第二任期後，官方論述逐漸轉向「各自表述一個中國」，也就是「各表一中」，也就是更靠攏中國共產黨對九二共識的定義。

小笠原欣幸指出，這樣的轉變，與習近平上台後的對台政策路線密切相關。習近平自執政初期便試圖讓國民黨放棄「一中各表」的詮釋，中共內部也對胡錦濤時期默許「各表」的彈性作法感到不滿，認為若繼續容許詮釋空間，將使兩岸現狀無限期維持下去。

他提及，2015年11月7日馬英九與習近平在新加坡舉行兩岸領導人會談，雙方當時向媒體公開的開場致詞中，馬英九使用了「確認一個中國原則的九二共識」的表述，實際採納了中國方面的詮釋。儘管馬英九事後表示，在非公開會談中曾向習近平提出「一中各表」，但此後國際媒體在報導九二共識時，幾乎只引用中國的解釋方式。

小笠原欣幸認為，國民黨目前呈現出「對內一套、對外一套」的論述模式：對台灣社會宣稱「九二共識就是一中各表」，但在面對中國時，卻改以「各表一中」的說法。尤其是鄭麗文主席，已明確採用「各表一中」的表述，因此可合理理解為，現階段國民黨對九二共識的實質詮釋，已與中國共產黨長期主張並無本質差異。

他強調，「一中各表」與「各表一中」是截然不同的概念，前者保留中華民國的主權解釋空間，後者則是先接受「一個中國原則」，再談各自表述，實際上限縮了台灣的政治定位。如何看待這樣的轉變，應由台灣選民自行判斷，但語言上的細微差異，對一般民眾而言並不容易分辨。

小笠原欣幸也提醒，台灣部分媒體至今仍以「九二共識等於一中各表」的方式報導相關新聞，恐導致台灣社會產生誤解，甚至讓海外研究者對台灣政黨立場出現錯判。他最後指出，日本社會在討論九二共識時，也有必要清楚區分這兩種表述差異，才能準確理解台灣內部政治與兩岸的變化。

