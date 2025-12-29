小笠原：中共預告射擊導彈 揭仲解讀共軍「外線立體懾阻」眉角

空軍F-16戰機監控中共殲-16情形，國防部下午說明共軍敵情監控狀況。（圖片來源／國防部）

針對共軍東部戰區宣佈「正義使命-2025」演習一事，國防安全研究院委任副研究員授揭仲分析，共軍「外線立體懾阻」呈現出完全切斷台灣與日本間海空交通的態勢，日本學者小笠原欣幸則示警，解放軍公布的圖像，就是在預告明日軍演期間發射彈道飛彈的情景。

揭仲表示，重點演練項目提到「外線立體懾阻」、這其實是共軍「聯合抗擊作戰」的主要內容，就是對共軍武力犯台時，「聯合抗擊作戰」之描述，即外界所說的「反介入/拒止」作戰。

廣告 廣告

揭仲解析，共軍的目標是將其他國家的干預部隊活動範圍，限制在離台灣本島較遠的海空域，防止攻台作戰遭到外軍強力干擾，即共軍對相關戰術位置與戰術作為的描述。

防止攻台遭到外軍干擾，限制美日馳援台灣

尤其。在中共海事單位稍後所發布的7個演習區中，台灣北方的3個演習區相連後，呈現出完全切斷台灣與日本間海空交通的態勢，與將日本自衛隊，甚至是駐日美軍部隊活動範圍，限制在離台灣本島較遠的海空域呈現高度吻合。

揭仲認為，北京這次軍演將外力干預武力台列為主要震懾對象，導火線應該是川普政府在北京與東京之間，環繞「台灣有事」的爭議還未落幕時，又宣布批准對台灣多達110億美元的高額軍售。

而高市早苗首相11月7日的談話，也顯示美軍與日本自衛隊之間，已開始針對共軍武力犯台的若干特定場景，擬定聯合行動計畫，因此才需要對何種狀況符合「日本有事」進行定義。

針對川普與高市而來，對台海與東亞和平重大威脅

揭仲分析說，由於東京與華府先後做出願意協助台灣對抗共軍武力犯台的舉動，讓北京覺得這是對中共壓制台灣「倚外謀獨」鬥爭的強力挑戰，擔憂如未強力表態，不僅會助長台灣內部「倚外謀獨」的氣焰，甚至還可能鼓勵華府和東京採取更進一步的行動。

針對解放軍發布「正義之箭 內控外驅」的海報場景，小笠原直指，意思是要管控台灣內部、驅逐外部援助，而海報圖像也是預告，明日軍演期間發射彈道飛彈的情景。

但是中國的行為如同在公共場合揮舞刀槍恐嚇他人，小笠原直呼，這種行為是包括中國在內的所有國家都明令被禁止的，必須停止這種行為，「中國的行動對台海和東亞的和平穩定是重大威脅。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

雙和醫院爆狼醫性騷》受害女醫師出面指控 受害者不只一人 工會提3訴求

2026大選》林俊憲、陳亭妃交鋒議長跑票案 郭國文：絕對跟陳亭妃有關

川澤和平會談稱幾乎達成共識 普丁未出席態度成謎

