「小籠包傳奇」年賣5萬籠！竟把鰻魚飯包進去 還有翠玉白菜蒸餃

生活中心／賴俊佑報導

樂天皇朝2026全新菜單推出10餘道新品。(圖／樂天皇朝提供）

號稱「小籠包傳奇」的樂天皇朝，主打全台唯一「八色小籠包」1年可賣5萬籠，2026全新菜單推出10餘道新品，不僅將鰻魚飯包進小籠包中，還有翠玉白菜造型蒸餃，好吃又吸睛，樂天皇朝歡慶品牌來台10週年，限時推出嚐鮮折扣7至9折，愈早嚐鮮折扣愈多！另外，六扇門開賣「魷澎湃香雞鍋」，將經典桌菜加入繼光香香雞，還有「一鍋三吃」創意吃法。

「煙燻星鰻小籠包」將鰻魚飯包進小籠包裡，上桌後還有漂亮的煙霧開籠秀。(圖／樂天皇朝提供）

「鮮蝦空氣春捲」一口咬下飽滿蝦肉鮮味破「捲」而出。(圖／樂天皇朝提供）

樂天皇朝鰻魚飯包進小籠包 翠玉白菜造型蒸餃

樂天皇朝10年來堅持每年歲末更新菜單，2026全新菜單以「家常味 」為主軸，主張家常不是平常，而是把簡單的做到最好；樂天皇朝首推「煙燻星鰻小籠包」肉餡包入蒲燒星鰻與少許飯粒，口味新奇有趣，胡桃木煙燻賦味強化了炭烤鰻魚的氣息；「鮮蝦空氣春捲」獨特包法讓春捲皮在淋油受熱後膨脹充氣，一口咬下飽滿蝦肉鮮味破「捲」而出。

「皇朝風味茄子」扭轉茄子軟爛形象，特選皮薄肉厚的日本茄子，切滾刀裹脆漿粉酥炸，再次下鍋與主廚特調醬汁同炒，做出的茄肉外酥內軟、酸甜微辣；「金黃涼瓜炸魚片」原本是廚師私房菜，經改良變成令人驚豔的下飯菜，將白玉苦瓜切薄片，沾高筋麵粉以小火炸乾水粉，另起鍋爆香乾辣椒、花椒，再次入鍋與酥炸鯰魚片快速翻炒，苦瓜片薄酥回甘、鯰魚片鹹香水嫩，創意組合意外合拍。

素蒸餃升級為翠玉白菜造型的「翡翠白玉素蒸餃」。(圖／樂天皇朝提供）

除了新品還有經典菜升級，包括翠玉白菜造型的「翡翠白玉花蔬蒸餃」，以及海鮮用料升級的「一品海鮮豆腐煲」、「青豆河蝦仁」；樂天皇朝歡慶來台10週年，特別推出限時嚐鮮折扣，12月1日至12月7日點新品內用享7折，12月8日至12月14日點新品內用享8折，12月15日至12月19日點新品內用享9折。

六扇門攜手繼光香香雞推出「魷澎湃香雞鍋」。(圖／六扇門提供）

經典辦桌菜加入香香雞 激推創意「一鍋三吃」

六扇門攜手繼光香香雞推出「魷澎湃香雞鍋」，套餐選用辦桌經典湯底魷魚螺肉蒜為主軸，湯頭以大量蒜頭搭配排骨、魷魚、螺肉、蛤蠣慢火熬煮，香香炸雞則現炸上桌，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，與鍋物風味完美融合，創造出全新詮釋的台味經典，11月19日起全台門市開賣。

六扇門特別提出創意吃法「一鍋三吃」，先品嘗原味香香炸雞，接著可將炸雞放入鍋中輕燙吸飽湯汁再享用，最後鍋中湯底加入科學麵，再拌入蒜末、豆瓣醬與辣油，搭配幾塊香香炸雞，立即變身為香氣十足的「炸雞拌麵」，鹹香中帶辣，完美收尾。

凡點購聯名商品，即可獲贈刮刮卡乙張，有機會刮中香香炸雞兌換券；集滿「呷澎湃」三字，還可免費兌換魷魚螺肉蒜鍋乙份，刮刮卡獎項可至全台六扇門門市兌換另於活動期間內，凡來店消費滿額，即加贈繼光香香雞9折優惠券乙張，雙重優惠，讓回饋也能更澎湃。

