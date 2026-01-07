小米中國起「關公災難」，邀「米黑」合作惹米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米與爭議博主「萬能的大熊」合作翻車！雷軍鐵腕處置：涉事員工開除、CMO 許斐及公關總經理徐潔云獎金全扣。
高層獎金全扣、員工即時辭退：小米史上最嚴厲問責
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。
小米在聲明中直指，此次事件「嚴重傷害米粉感情」，因此給予極高規格的問責：集團副總裁兼首席營銷官許斐以及集團公關部總經理徐潔雲均被通報批評，並取消 2025 年度獎金及績效，據傳涉及金額高達數百萬元人民幣。
導火線：與辱罵用戶的「米黑」合作引爆公憤
引發此次輿論風暴的核心人物是博主「萬能的大熊」。他在數碼圈雖具影響力，但因過往多次發表針對小米的爭議性言論，在核心用戶群體「米粉」中被視為頭號敵人。
最令粉絲無法接受的是，該博主曾在 2025 年 9 月發表「小米不會死，死的是米粉」等極具侮辱性的言論，且曾因編造謠言被法院判定賠償聯想 16 萬元。
當合作消息傳出後，大量忠實用戶湧入社交平台抗議，認為小米利用支持者的血汗錢去供養長期攻擊自己的對手，嚴重違背了品牌「和用戶交朋友」的核心價值觀。
