小米屢遭熱議因何故？／張全林

張全林

12月12日，話題「村支書賣小米被投訴」衝上熱搜，引發網友熱議。12月10日，大陸山東威海，有村支書網上賣穀物小米，被小米公司法務“關聯雷氏行銷”“醜化小米高管形象”投訴下架視頻。

有網友表示，覺得內容沒啥問題，並沒有抹黑小米手機，只是模仿了老闆雷總的演講方式，推銷一下食用小米罷了。當事人表示，希望小米打開格局，給我們一條活路。“如果連‘小米’這兩個字都不讓用，想知道我們還能做點什麼”。

一

小米被公眾熱議，2025年已來過幾波。

2025 年的小米，就像掉進了翻車旋渦，從 SU7Ultra車主拆出4.2 萬的“泡沫碳纖維蓋”，到雷軍年度演講被彈幕刷爆“還我提車時間”，那個“為發燒而生”的品牌，被網友吐槽為“玩文字遊戲的高手”。曾經是滿屏支持和崇拜，如今卻變為質疑、調侃，諸如“聽聽就好，別當真”、“又在重新定義了”、“PPT做得真好”之類，的確會讓人說“塌房”了。

想想也是，那些花裡胡哨的發佈會，像相聲表演，久而久之，會讓人感到不實在，與企業家在埋頭深耕相去甚遠。各種“遙遙領先”“行業天花板”“史詩級”的極限詞層出不窮，PPT上的性能資料跑分驚人，描繪的技術藍圖也非常宏偉。當這種高調行銷，與用戶的“實際到手體驗”有了隔板，“米粉”們情緒反彈，也就不足為奇了。

例如，炸鍋的小米 SU7 Ultra 的車主維權。高先生5月提的車，拆開4.2萬選裝的碳纖維雙風道前艙蓋時，看到的並非“完全複刻紐北原型車”“雙風道導向輪轂散熱”高端配件，而是泡沫填充，連基本的導流槽都沒有，被戲稱為“是最貴的裝飾品”。

還有，小米17 Pro 的“逆光之王”的宣傳，海報很亮眼，下邊的小字卻是“產品設計目標”。網友翻出不少類似套路，“地表最快”其實是“目標速度”，“超強鋼”只是個“專案名稱”，“百公里加速1.98秒”據說不含起步時間。這樣的做派，叫人不吐槽著實難。

SU7交通事故引發的安全性質疑、產品宣傳引發的爭議、高管違規事件帶來的影響，合併起來，導致信任危機，誘發消費者厭倦，風評下滑也就事所難免。

二

當下，對於各行各業的公眾人物來說，甚至是企業家，都把“人設行銷+短視頻”當做最重要的工作，但在相當程度上忽視了深度內容的輸出。讓我們都看到了，那些熱衷於培養粉絲的企業家和公眾人物，大都在一定程度上面臨著流量的反噬。產品的問題、決策的失誤、用戶的怨氣……所有負面情緒，幾乎一股腦的灌給了企業的掌門人。

在這些現象的背後，應該說還是一個事業觀問題。靜如磐石之穩，動則萬鈞之勢。做企業，缺乏長期主義的精神支撐，就脫離了踏實的基座，難免急功近利，甚至無不用其極，負積累效應終究會爆發。

這是因為，企業家和飯圈明星大有不同，企業追求的是穩定、長久，衡量企業價值的是產品、商譽。明星只要有流量，就回來“愛豆”，包裝、熱度是生財之道，二者的門道並非同宗。飯圈明星被罵了，粉絲粘性反倒更高，出場費更豐厚，而企業家卻無此幸運，一旦玩套路“塌房”，再贏得消費者信任可就難了，絕非一日之功可補回。

沉住氣、捨得投入，才會有貨真價實的技術創新。一般來說，在短期內，大投入未必有大回報，但只要撐過去這個“吃虧期”，就會迎來一片柳暗花明。

在這方面，應該說小米不缺成功經驗。小米實現“為發燒而生”，用了十幾年時間。今天的小米，仍擁有龐大的用戶群。只要拋棄“虛晃一槍”的花把式，撲下身子搞創新、提品質，小米還是小米。筆者相信，這也是社會的普遍期望。

三

有理想的企業，從來不靠那些行銷雕蟲小技、話術小聰明立身。當然，真指望耍這點小把戲，也把企業做不大，更做不強。把研發投入落到實處，讓貨真價實的產品說話，才是企業立於不敗之地的王道。“永遠相信美好的事情即將發生”，這話說著輕巧，但是通過技術創新做出來，卻需要持續的艱苦付出。市場就這樣講究實際，永遠不會熱情擁抱虛頭巴腦的東西。

小米公司法務“關聯雷氏行銷”“醜化小米高管形象”之說，是不是意在誘人關注啊？怕是嫌疑尚存。“過度行銷”必然趨向“人設塌房”，這恐怕是屢試不爽的。從手機“為發燒而生”，到新能源汽車，應該說，小米還是爭氣的。風波源頭出在行銷上，骨子裡卻是長期主義滑坡。過度行銷的本質是急於市場拓盤、擴大業績，一旦在產品差異化上長不出優勢，必然淪為行銷內卷，甚至轉化成一場笑話。

長期主義才是企業的根脈。以長遠目標為導向，付出足夠的時間成本，才能獲取未來的確定性。在產業領域，長期主義決定戰略定力，產生複利效應。例如，亞馬遜通過持續投入物流和雲計算實現市場主導，華為專注通信技術研發構建全球競爭力，美團通過“千團大戰”確立行業地位。這些案例表明，秉持長期主義，方能實現可持續的價值貢獻。

企業家想法設法證明自己是行業第一，這一價值追求沒有錯，但是，需要把握好爭做第一到底指望什麼？這個靠頭就是企業家精神，就是錨定長期主義的持續深耕。從根本上看，這是因為消費者只會樂意為性價比高的優質產品買單，而不會心甘情願為“能說會道”掏腰包。在產品創新上多些聰明和勤奮，在行銷推廣上多些實實在在，才會贏得更多的消費鐵粉。（照片翻攝畫面）