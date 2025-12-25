小米手錶5 與 Buds 6 發佈，手錶支援隔空微手勢，耳機採用鍍金振膜
文章來源：Qooah.com
今天小米正式發佈了小米手錶5 與小米 Buds 6 耳機兩款產品。小米手錶5 提供藍牙版與 eSIM 版兩個版本，售價分別為 1999元與 2299元，另有一款鈦金屬 3D 打印錶帶可選，售價 799元(人民幣。下同)。小米 Buds 6耳機首發價699元。
小米手錶5
外觀方面，小米手錶採用 47mm 錶徑設計，配備雙面人工藍寶石玻璃與一體鍛造不鏽鋼錶殼。
規格方面，屏幕為 1.54吋 AMOLED 面板，全局亮度達 1500nit。小米手錶5 搭載智能雙晶架構，支援高通 W5 Snapdragon 處理器與恆玄 2800低功耗處理器無感切換。eSIM 版可以獨立使用，手錶終端支援通話、上網、在線聽歌、移動支付及獨立運行微信、支付寶。小米手錶5 內置 930mAh 電池，在典型場景下續航可達6天，省電模式下更可延長至18天。
功能方面，手錶有獨立應用商店，有超過70款常用 App。手錶集成 EMG 肌電信號傳感器，支援微手勢操控，如捏一捏接聽電話、搓一搓關閉鬧鐘，甚至使用組合手勢實現較有難度的交互，如「隔空鼠標」等跨裝置控制。運動健康功能涵蓋150多種運動模式，並搭載 ECG 心電分析功能，可在 30秒內生成心電圖報告，同時配備高精度心率血氧傳感器。
小米 Buds 6
小米 Buds 6 外觀方面，提供星雲紫、珍珠白、鈦光金及月影黑四款配色，單耳重4.4克，使用了仿生曲線的設計。
規格方面，耳機配備了3麥克風通話降噪，支援空間音頻、智能翻譯錄音、同聲傳譯與 AI 摘要功能。耳機單次可使用 6小時，配合充電盒總續航達 35小時，支援 IP54 防塵防水，並具備小米查找功能，可實現實時定位。
耳機配備了三磁鍍金單元，驅動力提升7%，低頻靈敏度提升40%，配合 24K 鍍金振膜，高頻靈敏度提升 30%，高音錶現更加清澈。耳機支援 24bit/48kHz 高清無損音頻，傳輸速率最高達 2.1Mbps，為傳統傳輸碼率的 6倍以上，並經由哈曼「金耳朵團隊」聯合調校，提供兩種音效模式，還原經典聽感。
