小米新品起雙飛，REDMI Buds 8 Pro 與 Pad 2 Pro 哈利波特版發佈
文章來源：Qooah.com
小米 REDMI 發佈兩款新品：TWS 降噪耳機 REDMI Buds 8 Pro 與定製版平板 REDMI Pad 2 Pro 哈利·波特版，進一步拓展其音頻與潮創產品矩陣。
REDMI Buds 8 Pro：沈浸音效與深度降噪
耳機定價 399 元，使用了「三擎聲學」架構，配備雙 DAC 驅動高低音單元，配合優化後的磁路振膜，旨在提升聲音層次與還原度。其內置小米自研場景化空間音頻渲染引擎，並配備六軸陀螺儀，支援頭部追蹤，可營造更具沈浸感的環繞聲場。
降噪方面，REDMI Buds 8 Pro 支援最高 55dB 的降噪深度，降噪頻寬達 5kHz，平均降噪深度為 28dB，適用於多種嘈雜環境。續航上，耳機單次使用最長 8.5 小時，配合充電盒總續航可達 35 小時，並支援快充，充電5分鐘即可使用約2小時。
REDMI Pad 2 Pro 哈利·波特版：深度定制魔法主題
平板提供 8GB+256GB 單一規格，售價 2599 元。其設計靈感源於《哈利·波特》系列，採用深藍色機身，背面鐫刻霍格沃茨校徽，系統界面也進行了深度主題定制，還原魔法世界元素。
隨包裝附贈多款定制配件，包括仿舊皮質的活點地圖三摺保護殼、魔杖風格觸控筆及保護套（造型源自赫敏魔杖），以及一款霍格沃茨學院風格的專屬收納包。
硬件方面，平板配備了高通 Snapdragon 7s Gen4 處理器，電池容量為12000mAh，支援 33W 有線快充+27W有線反充。平板搭載了 12.1吋 2.5K 護眼屏，支援 120Hz 刷新率、全亮度 DC 調光與硬件級低藍光。此外，它還支援 PC 級專業應用，並通過小米教育中心接入“5·3”教輔等學習資源，兼顧娛樂與教育用途。
