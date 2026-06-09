小米機器人獲得 CVPR、ICRA 雙料冠軍：自研模型 40.89% 成功率登頂，商超實測 99.2 分
小米創辦人、董事長兼 CEO 雷軍 近日在微博發文宣布，小米機器人團隊在 CVPR 2026 研討會賽事與 ICRA 2026 WBC 挑戰賽中，接連拿下兩項國際頂級賽事冠軍，且核心數據均大幅領先第二名。這是小米在機器人領域首次於國際頂會級別的硬體實測賽事中取得雙料冠軍成績，也為其「機器人走進物理世界」的技術路線提供了具體的成績背書。
CVPR 2026 RoboChallenge：匿名參賽，唯一突破 40% 成功率
CVPR 2026 Workshops 旗下的 GigaBrain Challenge-RoboChallenge Track 是一場以真機實操為核心的機器人競賽。賽事設置了 30 項超高難度任務，涵蓋雙臂靈巧操作、柔性物體抓取、工具因果邏輯推理以及跨平台適配等方向。每支隊伍需提交統一的多任務模型，並在真機上完成 10 輪連續無干擾穩定性測試，重點考核模型的泛化能力。
小米以匿名代號「my16」參賽，最終以 40.89% 的任務成功率登頂總榜，是本屆賽事中唯一突破 40% 成功率門檻的模型。
據小米技術官方博文披露，「my16」是一款自研的 WAM（World Action Model，世界動作模型），採用「大小腦 + 長短期記憶」架構設計。具體而言，該模型透過「S1/S2 雙系統 + 長短期記憶 + 跨本體預訓練」的整體架構，將三項核心能力融合進統一模型中：大模型層級的認知深度、控制器層級的執行精度，以及記憶系統帶來的長程穩定性。
ICRA 2026 WBC：商場超市場景實測，99.2 分接近滿分
另一場賽事 ICRA 2026 WBC（World Botathon Challenge）則聚焦真實商場超市應用場景。挑戰賽要求機器人在 16 種大類、共 20 個細分品類的飲料中，根據指令自主從貨架上抓取指定飲料，並放入購物車。整個作業流程涵蓋環境感知、自主移動、全身姿態調整以及單雙臂精細操控等環節，完整考核從感知到執行的全鏈條技術能力。
小米團隊在這場賽事中取得了 99.2 分的綜合得分，接近滿分。整機作業成功率達到 94%，是全部參賽方案中唯一成功率突破 90% 的隊伍，較第二名領先整整 10 個百分點。在細分維度上，簡單任務成功率為 100%，高難度複雜任務成功率穩定在 90%。
兩場賽事的含金量
CVPR（IEEE 電機電子工程師學會主辦的計算機視覺與模式識別頂級會議）與 ICRA（IEEE 機器人與自動化學會主辦的旗艦會議）分別是計算機視覺和機器人領域最具影響力的國際學術會議。能在這兩個會議的附屬賽事中同時奪冠，代表小米機器人在感知、決策、操控等多個技術面向均達到了國際領先水準。
雷軍在發文中表示：「小米機器人的努力方向，就是讓機器人真正走進物理世界，幹實際的活。」這句話也點出了小米在機器人賽道上的核心策略：不以論文或模擬成績為終點，而是以真機實操能力作為技術驗證的最終標準。
小米機器人技術路線：從掃地機到通用型機器人
小米在機器人領域的佈局由來已久。從早期的米家掃拖機器人系列產品線，到 2022 年首次對外展示的全尺寸人形仿生機器人 CyberOne，再到此次在 CVPR 與 ICRA 賽事中取得的成績，可以看到其技術路線正從特定場景的產品型機器人，逐步向通用型機器人方向推進。
此次參賽的 WAM 模型所採用的「大小腦 + 長短期記憶」架構，本質上是將大語言模型的推理能力與機器人控制系統的執行精度結合，再透過記憶模組解決長時間序列任務中的狀態追蹤問題。這條技術路線與當前業界主流的「具身智能」（Embodied AI）方向一致，但小米的實測成績表明，其在工程落實層面已有相當進展。
小結
小米機器人團隊在 CVPR 2026 與 ICRA 2026 兩場國際頂級賽事中拿下雙料冠軍，核心數據均大幅領先同場競爭者。從技術架構來看，小米自研的 WAM 模型透過「雙系統 + 長短期記憶 + 跨本體預訓練」的設計，在認知推理與物理操控之間取得了平衡；從應用場景來看，超市飲料抓取的成功率突破 90%，意味著其技術已具備從實驗室走向實際部署的基礎。在人形機器人與具身智能賽道日趨白熱化的當下，這兩座冠軍獎盃為小米的機器人的研發水準也作了相當有利的佐證，不知道什麼時候會看到小米機器人能在網路上買的到就是了。
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