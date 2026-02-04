小米汽車高端化戰略碰壁 解散性能車銷售團隊

（中央社台北4日電）小米汽車去年2月推出號稱「地表最速四門量產車」SU7 Ultra，雄心勃勃進軍高端豪車市場，還斥鉅資打造專屬銷售團隊。不料，這款電動超跑開高走低，去年12月僅賣出45輛，還遭車主集體提告，口碑翻車。對此，小米汽車已於1月底悄悄解散專屬銷售團隊。

綜合鳳凰網財經、紅星新聞、藍鯨新聞等陸媒報導，SU7 Ultra是小米汽車高端化戰略的核心產品，2025年2月27日正式上市，售價高達人民幣52.99萬元（約新台幣240萬元），該車搭載三電機系統，最大馬力1548匹，0到100公里加速僅需1.98秒，最高時速可達350公里，號稱「地表最速四門量產車」。

廣告 廣告

近日傳出，專為SU7 Ultra打造的Ultra Master銷售團隊已於1月底正式解散。

小米汽車當初成立專屬銷售團隊，野心十分明確：對標傳統超級豪車品牌。小米汽車董事長雷軍宣稱，SU7 Ultra性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA（德國賓士、BMW、奧迪），重新定義豪車新標準。

報導指出，小米參照傳統超級豪車品牌的銷售策略，透過專車專服，為潛在車主提供深度、客製化的高端購車體驗。團隊成員大多來自法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫等超跑品牌。

雷軍曾稱，SU7 Ultra銷售團隊成員均經過嚴格篩選，不僅對汽車產品有深刻理解，其中不少人本身即是汽車運動愛好者，擁有豐富的賽道駕駛經驗。

相對應的，這支團隊的營運成本也高得驚人。Ultra Master成員的月薪在1.5萬至3萬元之間，底薪就有1萬元，還享有六險一金的福利。再加上獨立的後台營運、專屬的服務配置，以及全國重點門市的專屬布局，每一項都在持續燒錢。

報導說，小米當初願意投入成本，只因SU7 Ultra承載著它的高端夢。可是這個精心布局，終究沒能抵擋住市場的考驗。

SU7 Ultra上市1個月後，2025年3月銷量達到3101輛，一度讓市場看到小米高端化的希望。從3月到8月，月銷量基本維持在2000至3000輛之間，雖不算熱銷，但也勉強支撐專屬團隊的營運。

轉捩點發生在2025年9月，當月銷量驟降至488輛，直接腰斬。10月進一步跌至130輛，11月不足百輛，到了12月，只賣出45輛。

半年時間，銷量從3000多輛跌至兩位數。而銷量崩塌的背後，是口碑的徹底翻車。

2025年5月，超過70名SU7 Ultra車主發起集體維權，控訴車輛實際配備與官方宣傳嚴重不符，這場維權風波直接擊碎了小米的高端口碑。目前，民事官司仍在進行中。

SU7 Ultra維權風波爆發以來，小米集團的股價一路走低，即便多次推出股票回購計畫，也沒能逆轉下跌趨勢。小米股價今天在港股收盤下跌近2%，報港幣33.96元（約新台幣137元），距離2025年6月最高峰61.4元，已接近腰斬。

報導說，銷量低迷，再加上官司纏身，Ultra Master團隊的存在，已從助力變成了負擔。而脫離了產品力的高端服務，再菁英的團隊，也只是空中樓閣。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150204