小米與 LEICA 合作推出「Leica Leitzphone」，內部型號現身數據庫
文章來源：Qooah.com
隨著旗艦手機的競爭越來越激烈，影像也是主要的對比參數。近期在 GSMA 數據庫出現的新條目中顯示，小米似乎打算進一步加深與德國光學巨頭 LEICA 的長期合作，製作一款特別版的 Xiaomi 17 Ultra 手機。
前段時間型號為「2512BPNDAG」的小米新機出現，其內部代號為「P1」，當時有傳聞稱這款機型就是 Xiaomi 17 Ultra。
隨後出現另一款型號為「25128PNA1G」的新機，內部代號為「P1S」，其中S被認為是「Special」（特別版）。而在 GSMA 數據庫中，該裝置被明確標注為「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」，翻譯過來就是 Leica Leitz 手機由小米製造。
代表著小米有可能會在海外推出一款「Leica Leitzphone」限定版，對外名稱可能為「Xiaomi 17 Ultra Leica Edition」（小米 17 Ultra Leica版）或「Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition」
值得一提的是，LEICA 曾與 Sharp 合作推出自有品牌旗艦手機 Leitz Phone，但只在日本市場發售。
結合網上爆料，小米 17 Ultra 的開發代號為「哪吒」（Nezha），沿用小米 15 Ultra 標誌性的圓形鏡頭模組。拍攝方面，採用前置5000 萬像素的 OV50M 傳感器單鏡，後置5000 萬像素的 OVX10500U 傳感器主鏡+2 億像素 S5KHPE 傳感器長焦鏡頭+5000 萬像素的 OV50M 或 S5KJN5 傳感器超廣角鏡頭。
其他人也在看
小紅書遭封鎖 130萬人瘋傳超簡單破解法：不用花錢
受年輕人喜愛的大陸APP「小紅書」，近日遭內政部以涉詐為由封鎖，結果反而讓小紅書衝上手機商店社交類APP排行榜冠軍，Threads上還有網友分享破解政府封鎖的方式，只要簡單1步驟，不需另外花錢就能繼續使用小紅書，吸引逾百萬年輕人瘋傳。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 19
影/一腳踹飛老闆！陸企眾擎T800機器人測試 CEO驚呼會骨折
大陸眾擎機器人日前發布一段T800人形機器人測試影片，CEO執行長趙同陽身穿護具親自上陣，卻在第二次測試時被機器人一腳踹中腹部、直接摔倒在地，引發網友熱議。趙同陽事後直呼「太暴力了、太殘暴了」，強調若不戴護具沒人能撐得住，絕對會骨折。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
內政部禁小紅書「不合法」？律師爆「跳過6道手續」酸：是北韓法學派嗎
內政部與刑事局日前宣布，由於小紅書資安檢測不合格，近2年涉詐騙案1706件，未配合法規要求，將對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年，消息一出引發外界高度議論。對此，律師葉慶元在臉書發文質疑內政部手續不合法，他提出法條表示，內政部封禁小紅書跳過了6道手續，大酸「這是北韓法學派的依法行政嗎」？國家安全局最近針對中國製應用程式進行資安檢測，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 36
小紅書被禁1年，為何只有它被禁？內政部揭關鍵…沒在台落地，劉世芳：就像小偷愛拿什麼就拿什麼一樣
內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，由於小紅書APP在台用戶超過300萬人，也讓不少年輕族群不解為何會被封？ 內政部在臉書發文表示，小紅書涉詐問題持續升高，但平台經通報扔遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依法啟動緊急防制措施，保護民眾的資安與財產安全。今周刊 ・ 9 小時前 ・ 5
SONY品牌週誠意超滿！PS5、旗艦手機直砍3千 降噪耳機6折價
SONY品牌日來襲！PlayStation 5 SLIM版光碟主機12/8至12/14購機加送遊戲片，限時價14,380元，便宜3,200元。Xperia 1 VII旗艦手機搭載蔡司光學三鏡頭與BRAVIA顯示技術，拍照與追劇效果俱佳，期間限定降價3千。同時，實用度超高的WH-1000XM4無線藍牙降噪耳機也有約6折優惠，不用7千就能下單。這波SONY品牌週囊括遊戲機、手機、耳機多款人氣商品，是年底最後一波最有誠意的優惠。Yahoo好好買 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
iPhone 17 Pro 相機功能「倒退嚕」？人像模式不再支援夜拍
儘管 iPhone 17 Pro 在相機體驗上比上一代 iPhone 16 Pro 大幅升級，但據官方的一份支援文件已證實，一項舊有的相機功能被移除，那就是夜拍模式不再支援科技新報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
Nokia重返榮耀？澳校園智慧型手機禁令擴散
[NOWnews今日新聞]澳洲政府祭出禁止16歲以下青少年使用主流社群媒體平台的政策，自12月10日起，澳洲所有社群媒體公司將被要求採取「合理措施」，確保16歲以下人士無法在其平台上開設帳戶，並必須停...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 2
免費Wi-Fi別亂蹭！陸國安部：個資恐遭竊「三招」保平安
在咖啡館、商場及交通樞紐隨處可見的公共Wi-Fi，雖帶來極大便利，但大陸國家安全機關近日提醒，其背後隱藏的資安風險不容忽視，包括惡意Wi-Fi竊密、駭客攻擊與個資分析操控等問題，皆可能造成嚴重危害。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東京人形機器人模擬「救貓」 還會打掃落葉倒垃圾 跳舞超流暢
日本國際機器人展（iREX 2025）12月3日至6日在東京登場，各式各樣的人形機器人亮相，展示未來深入人類日常生活的可能性。川崎重工的Kaleido 9輕柔地抱起一隻貓咪玩偶，交給主持人，模擬災難現場的搜救情境；這款機器人耗費十年開發，主打堅固可靠，尺寸與人類相同，可直接穿上人類使用的救生衣，並操作一般工具。現場也展示家戶應用場景，比如在院子掃落葉、丟進垃圾桶等。 而日本機器人公司GMO則展示能跳舞、端咖啡的機器人，這款由中國開發商宇樹科技（Unitree）製造，但由GMO重新校準軟體。 GMO表示，過去短短半年、甚至三個月內，機器人軟體能力大幅躍進，已能執行多種任務。他們指出，勞動力短缺已是全球已開發國家共同面臨的挑戰，從製造業到照護產業都希望未來能由人形機器人補足缺口。 iREX 至今已舉辦二十多屆，隨著機器人技術發展，展覽規模也逐年擴大。主辦方預估，未來十年，工業機器人將創造數兆美元的市場。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫療機器人走入臨床 衛福部明年擬訂生成式AI指引
今（2025）年台灣醫療科技展，集結全台指標醫院、科技、生技等600多家機構共同展出，各院所利用AI輔助診斷和篩檢愈來愈普及，醫療機器人最新應用也愈來愈廣泛。衛福部強調，已經著手研擬醫療機構應用生成式AI指引草案，明（2026）年上半年將邀請相關單位開會討論，訂出規範。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
蘋果成也智慧敗也智慧 當年以iPhone智慧功能將諾基亞送入歷史 如今卻跨不過AI人工智慧高牆 高層人事陷數十年最嚴重動盪｜鏡轉全球｜#鏡新聞
中國撬開蘋果封閉生態系！蘋果手機AI功能落後，加上中國官方對美國科技產品充滿戒心，成中國廠商「挖牆腳」最佳時機。中國五大手機品牌紛紛推出無縫傳輸蘋果iOS裝置資料軟體，如榮耀的「一鍵克隆」，並以更強大AI功能或摺疊機等先進硬體設計，吸引果粉變心。 蘋果高管集體跳船？蘋果AI開發屢屢撞牆，工程人才大量出走、核心高層相繼退休，「M系列晶片之父」史羅吉（Johny Srouji）也傳出有意離職，執行長庫克考慮設置史無前例的技術長來留人，仍難掩數十年來最劇烈的高層人事變動，連庫克都傳出可能在1-2年內退休。 iPhone買氣迴光返照？面對OpenAI宣告全新AI消費硬體裝置2年內量產，令人擔心iPhone 17強勁買氣恐為最後狂歡。調研機構估計，iPhone 17中國市場需求意外強勁、帶動全球出貨量飆升，今年蘋果有望登上全球手機出貨冠軍，睽違14年再一次超車三星。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小紅書為何被封鎖？內政部給「1答案」：臉書、LINE都沒這樣
台灣政府日前宣布封鎖中國App小紅書1年，原因是要打詐，引發外界譁然。內政部在臉書發布貼文表示，短短2年內小紅書的詐騙金額就高達2.4億。網紅Cheap指出，宣布封鎖竟導致小紅書在App store的免費社交App排行榜衝上第一。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
不只機場Wi-Fi藏危機！「這1免費物」也有資安風險
生活中心／周孟漢報導近年來台灣人愛出國，其中不少人下飛機後，都會使用機場相關設施，但在用這些公共設備前請務必注意「資安風險」！除了過去人們熟知的Wi-Fi藏著危機外，機場的「1免費物」也有機會能讓民眾的個資外洩，甚至就連TSA（美國運輸安全局）、FCC（美國聯邦通訊委員會）都接連發布警告，提醒旅客務必注意。民視 ・ 1 天前 ・ 1
海巡今年三大通訊標案 分別被中華電信和遠傳拿下
海巡署電話交換機系統汰換、低軌衛星寬頻設備兩大通訊標案被遠傳、中華電拿下。信傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
IEEE大會 台廠拚6G秀肌肉 聯發科、中華電等展出最新技術
全球矚目的IEEE全球通訊大會將在本周登台，聯發科、中華電信、鴻海、和碩、遠傳、耀登、稜研、ITRI參與，將展出最新通訊...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用
（中央社記者許秩維台北8日電）台灣科技大學與連展投資控股股份有限公司產學合作，將在智慧製造、AI應用、高速傳輸技術等領域合作，包括低軌衛星、無人機、機器人等應用，盼攜手促進製造業技術升級。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
大動作禁小紅書1年 醫爆它反而衝到蘋果手機第一名
內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。胸腔科醫師蘇一峰表示，大動作出手禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類，衝到蘋果手機的第一名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
Pixel用戶省一筆！ 11月Pixel Drop更新修復、手機可直接變身Nintendo Switch 2專用視訊鏡頭
對於已經入手Nintendo Switch 2的玩家來說，由於主機本體並未內建攝影機，若要使用GameChat進行遊戲內視訊通話，通常得額外花錢購買官方或第三方外接鏡頭。不過，如果手邊剛好有Google Pixel手機，則是可以節省一筆額外花費。Mashdigi ・ 22 小時前 ・ 發起對話
AYANEO Next II揭曉：搭載9.06吋OLED螢幕與Ryzen AI Max+ 395，鎖定頂級掌機市場
AYANEO (亞諾)正式揭曉旗下最新Windows掌機「AYANEO Next II」，以超越聯想Legion Go 2的龐大身軀與頂級規格，試圖重新定義掌上型遊戲機的效能天花板。Mashdigi ・ 23 小時前 ・ 發起對話
華爾街日報假想共軍犯台劇本 首選桃園搶灘登陸 可快速控制海空港 北上展開斬首行動｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話