小米轉為米其林料理 經部「科技」助攻原鄉

▲工研院協助農民以科技將農業剩餘優質資材活化再利用，將許多農產品加值為創意食材，攜手2024米其林推薦主廚林祺豐（中），將原鄉小米轉化為精緻創意料理，成功提升價值。（圖／技術司提供）

[NOWnews今日新聞] 經濟部產業技術司今（27）日於屏東瑪家國中舉辦「科技孕育 原鄉創新」成果展，展示多項結合原民文化與前瞻科技的創新應用，包括提升產量的「智慧芒果管家」、登上米其林餐桌的小米料理，以及阿塱壹古道的AI數位導覽。



技術司表示，本次成果展聚焦三大核心主軸，展現科技深化原鄉的實質效益。



第一，AI科技進入智慧溫室，讓霧台鄉「金釵石斛」存活率提升至 95% 以上，也開發蘭花蜜露系列套組、石斛雙龍龜鹿精萃膠原膏、金釵石斛靚亮眼膜等產品，經濟效益達6,000萬元以上。



協助在全國土芒果產量最大的瑪家鄉，建置10公頃的環境感測與智慧化澆灌系統，提升產值逾10%，未來將協助引進農糧署進行佈建。為提升瑪家鄉農特產小米產值與品質，導入生產溯源管理跟加工標準化製程，增加產量10%，並跟業者簽訂每年300噸合約，更推出小米酒釀醬心蛋捲與食品醬料，提升產值2-3倍。





▲工研院在經濟部產業技術司支持下，開發段木香菇省工省力鑽孔機與植菌機，可大幅減少人力需求，提升打孔與植菌作業的速度與品質，降低作業負擔並增進產值。（圖／技術司提供）



攜手2024米其林推薦主廚林祺豐，將原鄉小米轉化為精緻創意料理，包括小米刺蔥味噌醬、風味小米酒等，台灣酢醬（刺蔥風味）料理包已與日商合作，最快明年2月即可跨足日本高端市場。



其次，工研院開發AR智慧導覽與Line數位嚮導系統，目前已在烏來、光復、延平巡迴實施，吸引數千人次體驗。今年更正式導入屏東「阿塱壹古道」，遊客可透過手機即時接收部落歷史與文化深度導覽，透過科技引流人潮，帶動地方觀光消費。



第三，計畫將「科技棒球輔助訓練系統」導入紅葉國小及忠孝國中（頂庄棒球場）。透過影像辨識與大數據分析投打表現，讓部落青少年球員能享有與職棒同等級的科學化訓練，精準精進球技。



經濟部產業技術司司長郭肇中表示，科技是縮短城鄉數位落差的關鍵。技術司以系統整合方式將創新技術導入原鄉，不僅是提供「有感科技」作為發展引擎，更要達成「科技平權」，讓部落產業在數位化與自動化的助力下，具備接軌國際的特色與實力。

