「小米」主廚試菜？ 鼠爬鹹酥雞攤 狂嗑杏鮑菇
有民眾直擊7號晚間，一隻大老鼠直接爬到嘉義市一間鹹酥雞攤的攤位上狂吃杏鮑菇，把顧客給嚇破膽，影片在網路上瘋傳，業者也留言致歉，強調食材都已經丟掉，並請除鼠公司來消毒，業者說要等消毒之後才會開業，但也無奈地說，整條路都是做吃的，旁邊又有排水溝，老鼠真的防不慎防。
鹹酥雞攤一團毛茸茸的東西，在攤位上動來動去，放大一看是一隻大老鼠。
目擊民眾：「XXX。」
老鼠爬到架上狂吃杏鮑菇，而且上面就是籃子，旁邊就是客人夾食材的夾子，但老闆似乎沒發現老鼠就在上面開心吃BUFFET。
非當事顧客：「會啊一定會嚇到啊，而且老鼠也太大隻了吧，當然很恐怖啊，就覺得衛生，衛生的問題啊。」
洋蔥九層塔搭上各式炸物，一整盤看了讓人食指大動，店家也PO出客人預定的整箱的鹹酥雞，看得出平時的高人氣，業者也留言致歉，坦承當下在備料沒注意到，當下就立即消毒，周邊食材也全部丟棄，已經聯絡滅鼠公司。
記者VS.嘉義市衛生局稽查人員：「我們整體環境衛生都要看有沒有符合規定啊，（喔。）」
出現老鼠的就是嘉義市區，這間鹹酥雞店，衛生局人員到場稽查，也因為出現小米主廚，業者決定公休消毒，但也無奈地說整條路上餐飲店家多，老鼠真的防不慎防。
鹹酥雞店業者VS.記者：「在那邊跑一定有啊，錢鼠還是啥，牠都從水溝旁邊啊，我們也是都有封起來，牠還是爬得起來，這裡整排（做吃的）沒辦法，防不勝防啦。」
現在不少店家選擇使用有透明玻璃的食材櫃，就連夾食材也不讓客人自己來，而是用點餐的方式，都是為了提升衛生度，兩邊比一比，一邊的食材直接暴露在外部環境，一邊有玻璃隔絕，要是有保冷功能，還能幫食材做保鮮
非當事店家：「我們自己對吃的有時候也是會注意，自己不敢吃就不要賣給客人啊。」
鹹酥雞攤位出現老鼠大啖杏鮑菇，嘉義市衛生局說要是稽查不合格，期限內又沒改善將會依照食安法開罰，業者致歉緊急請除鼠公司來改善，希望亡羊補牢。
在 Threads 查看
更多東森新聞報導
噁！老鼠軍團入侵麵館 鑽飯桶、砧板上亂吃
獨家／日式連鎖餐廳驚見「死老鼠」！ 顧客嚇壞：很噁心
南非狠母餵繼女吃「老鼠藥冰淇淋」再棄屍 被判23年
其他人也在看
擄鴿集團山區架網 基警逮2嫌
記者郭基生∕基隆報導 基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑似不法分子架設鳥網，導致黑鳶…中華日報 ・ 7 小時前
村上宗隆入札挑戰大聯盟 美職45天搶人大戰開始
（中央社紐約7日綜合外電報導）日本職棒（NPB）強打村上宗隆透過入札制度加入美國職棒大聯盟（MLB），大聯盟30隊將有45天時間可與這名內野手簽約，期限自明天起至12月22日。中央社 ・ 13 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 掛兩國國旗 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診，現場掛著貝里斯及中華民國國旗。中央社 ・ 13 小時前
台灣豬是「外交神隊友」 林佳龍籲共同守護防疫成果
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍今（8）日在社群平台發文表示，台灣豬不僅是國人日常飲食的重要來源，也是「外交神隊友」。看到豬瘟疫情獲得控制，台灣豬正式重返市場，他和所有國人一樣高興，也呼籲出入境旅客務必遵守規定，切勿攜帶違禁肉製品入境，共同守護全體國人的防疫成果。民視 ・ 8 小時前
葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B 才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
今「立冬」能量大轉換！4生肖遇冷越強還有貴人幫忙…12月前財運暴漲
今天（7日）正式進入立冬，晝夜溫差大，陰濕氣邪，容易損害人體陽氣。命理專家邱彥龍表示，有4生肖將遇冷越強，其中屬狗者有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊者，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠者，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴者，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「雙引擎」啟動！健保總額兆元+489億深耕5年 推動「健康台灣」
中華民國醫師公會全國聯合會今（8日）舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，總統賴清德致詞指出，明年健保總額將突破兆元大關，我國也首度推動為期5年的「健康台灣深耕計畫」將投入約489億元，解決第一線醫療人員面臨、卻無法僅靠健保給付處理的問題。衛福部長石崇良也表示，「健保總額」可強化照護品質與醫療韌性，而「健自由時報 ・ 9 小時前
全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金
（中央社台北8日電）中國人民銀行最新資料顯示，截至10月底，中國黃金儲備達7409萬盎司，月增3萬盎司。這是人行連續第12個月增持黃金。中央社 ・ 7 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
桌球》排名資格第4次賽 巴黎奧運國手簡彤娟出線
115年中華桌球排名資格賽進入後半段，今天結束第4次賽角逐，女子組巴黎奧運國手簡彤娟擊敗同屬國泰人壽削球新星陳佳宜，7年內第5度當選國手；合作金庫銀行蘇珮綾也擊敗昔日學姐陳思羽出線。男子組由馮翊新、黎彥君取得排名賽席位。TSNA ・ 8 小時前
「不倒騎士單車環島圓夢活動」圓夢抵嘉 黃敏惠送上溫暖祝福
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「不倒騎士單車環島圓夢活動」今（8）日抵達嘉義市，活動自11月2日從台北馬偕醫院台灣好報 ・ 10 小時前
社安網2.0計畫5年819億元 4重點防孤獨死、兒虐
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）為接住每個有需要的人，衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，4大重點包括獨居長輩關懷、育兒指導員、導入AI及毒癮者社區支持，防止孤獨死、兒虐等，預計明年上路。中央社 ・ 7 小時前
拍續集有譜 96分鐘衝破2億 演員合體謝票
本報綜合報導 「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人8…中華日報 ・ 7 小時前
川普政府擴大移民健康審查 患糖尿病、心臟病恐遭拒...太胖也不行
美國川普政府近日發布一項極具爭議性的新指令，大幅擴大外國人申請赴美居留簽證時的健康審查範圍。該指令要求簽證官員在評估申請人是否構成「公共負擔」（public charge）時，必須將非傳染性慢性疾病納入考量，此舉引發移民倡議團體嚴厲批評，認為是利用「健康歧視」作為移民門檻。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
過去主要書寫散文的栗光，大約從這一、兩年開始嘗試創作小說，「我的工作需要非常地井井有條，所以〈女兒〉最初是想寫一個荒謬的東西。」得獎作以一名乖巧、有潔癖的女孩突然變成海參為中心展開，除了因為喜歡海洋而產生這個設定，「我曾去一些森林小學分享，確實會感受到那裡的學生氛圍跟其他地方不太一樣。」加上她在耕莘自由時報 ・ 7 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 8 小時前
夏帆拒被性別框架束縛 30歲後領悟「快樂最重要」
夏帆分享，隨著年齡增長，對幸福的定義也更成熟：「20多歲時會向對方要求很多，30歲後反而覺得，能讓自己感到快樂最重要。」至於戲外一樣是否也擅長料理？夏帆透露喜歡自己做飯，會盡量煮得營養均衡一點，雖然沒有鮎美那麼完美，但只要情況允許，都會帶飯糰和湯去片場。她形...CTWANT ・ 10 小時前
「這原因」全球央行瘋搶黃金 金價再衝破4000美元
黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4005.21美元；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4009.80美元。由於美國政府關門，每月的非農就業報告延後發布，交易員轉而關注民間部門的數據，以判斷聯準會（Fed）今年再次降息的可能性。數據顯示，11月密西根大學消費信心指數，由10月的53.6...CTWANT ・ 17 小時前
今彩539第114271期 頭獎槓龜
（中央社台北8日電）今彩539第114271期開獎，中獎號碼34、07、08、26、09；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 6 小時前
慈濟仁愛綜合長照機構 獲台中金照獎肯定
台中市連續八年，舉辦金照獎頒獎典禮，希望能鼓勵並且感謝，辛苦付出的長照人員，這個獎項對長照人員來說，就像是電影界的奧斯卡。下午舉行頒獎典禮，慈濟仁愛綜合長照機構，獲得卓越A單位第二名的好成績，機...大愛電視 ・ 9 小時前