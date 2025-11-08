「小米」主廚試菜？ 鼠爬鹹酥雞攤 狂嗑杏鮑菇

嘉義市衛生局稽查鹹酥雞攤位。（圖／東森新聞）





有民眾直擊7號晚間，一隻大老鼠直接爬到嘉義市一間鹹酥雞攤的攤位上狂吃杏鮑菇，把顧客給嚇破膽，影片在網路上瘋傳，業者也留言致歉，強調食材都已經丟掉，並請除鼠公司來消毒，業者說要等消毒之後才會開業，但也無奈地說，整條路都是做吃的，旁邊又有排水溝，老鼠真的防不慎防。

鹹酥雞攤一團毛茸茸的東西，在攤位上動來動去，放大一看是一隻大老鼠。

目擊民眾：「XXX。」

老鼠爬到架上狂吃杏鮑菇，而且上面就是籃子，旁邊就是客人夾食材的夾子，但老闆似乎沒發現老鼠就在上面開心吃BUFFET。

非當事顧客：「會啊一定會嚇到啊，而且老鼠也太大隻了吧，當然很恐怖啊，就覺得衛生，衛生的問題啊。」

洋蔥九層塔搭上各式炸物，一整盤看了讓人食指大動，店家也PO出客人預定的整箱的鹹酥雞，看得出平時的高人氣，業者也留言致歉，坦承當下在備料沒注意到，當下就立即消毒，周邊食材也全部丟棄，已經聯絡滅鼠公司。

記者VS.嘉義市衛生局稽查人員：「我們整體環境衛生都要看有沒有符合規定啊，（喔。）」

出現老鼠的就是嘉義市區，這間鹹酥雞店，衛生局人員到場稽查，也因為出現小米主廚，業者決定公休消毒，但也無奈地說整條路上餐飲店家多，老鼠真的防不慎防。

鹹酥雞店業者VS.記者：「在那邊跑一定有啊，錢鼠還是啥，牠都從水溝旁邊啊，我們也是都有封起來，牠還是爬得起來，這裡整排（做吃的）沒辦法，防不勝防啦。」

現在不少店家選擇使用有透明玻璃的食材櫃，就連夾食材也不讓客人自己來，而是用點餐的方式，都是為了提升衛生度，兩邊比一比，一邊的食材直接暴露在外部環境，一邊有玻璃隔絕，要是有保冷功能，還能幫食材做保鮮

非當事店家：「我們自己對吃的有時候也是會注意，自己不敢吃就不要賣給客人啊。」

鹹酥雞攤位出現老鼠大啖杏鮑菇，嘉義市衛生局說要是稽查不合格，期限內又沒改善將會依照食安法開罰，業者致歉緊急請除鼠公司來改善，希望亡羊補牢。

