小米、拚多多、寧德時代都被列入 德州擴大中資科技產品禁用清單

為了防範敵對外國勢力滲透並確保州政府資訊安全，美國德州州長艾波特（Greg Abbott）於1月26日（當地時間）正式宣布，擴大德州政府公務設備禁用之科技產品清單。本次更新針對與中國及其共產黨政府（CCP）有關聯的硬體、軟體及人工智慧（AI）平台進行了大幅度的限制，以期構築更嚴密的資安防線。



這項禁令是在艾波特與「德州網路司令部」（Texas Cyber Command, TXCC）指揮官、退役海軍中將懷特（T.J. White）諮商後所做出的決定。艾波特在聲明中嚴正指出，全球各地的「流氓行為者」正試圖入侵德州的網路與設備，意圖對德州人民造成傷害。

德州政府下令成立德州網路司令部反制網路威脅



艾波特表示：「敵對勢力正透過人工智慧、各類應用程式及硬體蒐集用戶數據，藉此進行剝削、操縱並侵犯用戶隱私，使民眾處於極高的風險之中。今日擴大禁用清單，是為了降低此類風險，保護德州免受中華人民共和國、中國共產黨以及其他意圖破壞德州安全的敵對勢力威脅。」

根據州長致德州公共安全部（DPS）處長馬丁（Freeman Martin）及資訊資源部（DIR）代理局長索爾霍夫（Tony Sauerhoff）的信函，德州網路司令部已被指派為核心機構，負責識別並監控任何可能威脅州政府敏感資訊的技術。

德州網路司令部於今年6月由艾波特下令成立，被官方譽為全美規模最大的州級網路安全部門。該單位成立的核心目標是加強德州政府內部的網路安全協調、策略制定，並針對日益增加的網路威脅採取主動反制。

指揮官懷特強調，德州網路司令部的使命非常明確，即是保護德州免受敵對國家與網路威脅者的攻擊。他表示，在司令部逐步強化作戰能力的同時，領頭推動此項禁令，將有效防止敏感資訊流向全球各地的惡意行為者。

擴大黑名單：20 餘家中國科技巨頭入列

在艾波特的指示下，德州網路司令部進行了全面的威脅評估，隨後將超過 20 個實體增補至禁令清單。此次清單範圍廣泛，涵蓋了人工智慧、通訊設備、電動車電池及電子商務等領域，受影響的知名企業與機構包含：

．人工智慧與臉部辨識：商湯科技（SenseTime）、曠視科技（Megvii）、雲從科技（CloudWalk）、依圖科技（Yitu）、科大訊飛（iFlytek）、智譜 AI（Zhipu）、北京智源人工智慧研究院（BAAI）、月之暗面（Moonshot AI）、百川智能（Baichuan）、階躍星辰（StepFun）、MiniMax。

．消費電子與通訊：小米（Xiaomi）、TP-Link、海信（Hisense）、TCL。

．網路巨頭與電商：阿里巴巴（Alibaba）、百度（Baidu）、拼多多（PDD，含旗下電商平台 Temu）、希音（Shein）。

．其他關鍵技術與硬體：寧德時代（CATL）、國軒高科（Gotion High Tech）、道通科技（Autel）、武漢高芯科技（Wuhan Geosun Navigation）、宇視科技（Uniview）、速騰聚創（RoboSense）、同方威視（NucTech）。

針對中資背景科技產品最嚴厲的一次行動



這項更新後的禁用清單即刻生效，適用對象包括所有德州政府公務員、合約商，以及所有由政府配發的電子設備。此舉是德州近年來針對中資背景科技產品採取的一系列限制行動中，規模最大且最為嚴厲的一次。

德州州長辦公室表示，隨著AI驅動工具與物聯網技術日益普及，外國政府進行監視或非法採集數據的風險也隨之增加。本次行動的核心邏輯在於從源頭阻斷潛在的滲透路徑，確保德州州政府的數位資產與民眾的隱私資訊不被惡意利用。



