小米 17 Ultra 發表會亮點一次看 主打連續光學變焦長焦與 1 吋 LOFIC 主鏡頭

在智慧型手機相機越做越像「隨身相機」的這幾年，連續光學變焦其實不算新概念，過去華碩、三星都曾經嘗試過，但常見的問題是機身厚度與結構取捨，最後多半沒有成為主流。小米在 2025 年 12 月 25 日的發表會上，端出小米 17 Ultra，讓這項技術再度回到旗艦機的討論中心，而且把焦段放在更少見的 75 至 100 mm 區間。

這次小米 17 Ultra 的長焦鏡頭採用 1/1.4 吋、2 億像素的 HPE 感光元件，重點是具備約 3.2 倍到 4.3 倍的連續光學變焦，並支援光學防手震。以往不少手機長焦常落在 85 mm 左右的定焦設計，想要更長焦段通常得靠數位裁切，畫質與解析力就會跟著打折；小米的說法是，在 75 至 100 mm 這段焦距內，都能維持以 2 億像素輸出成像，等於把「中長焦」的可用範圍拉得更細、更連續。

發表會也提到其作法是利用浮動鏡組的概念：潛望式長焦的多片鏡片分組，其中一組固定、另一組可移動來改變焦距，並搭配對焦鏡組完成成像。

值得注意的是，變焦過程中等效光圈也會跟著改變，約從 75 mm 時的 F2.39 變到 100 mm 時的 F2.96，這代表進光量會有差異，但仍維持在旗艦長焦常見的範圍。實際使用上，這種設計最直接的影響通常落在人像與舞台、活動拍攝：焦段可以更精準地卡在想要的構圖位置，而不必在定焦與數位放大之間妥協。

主鏡頭方面，小米 17 Ultra 採用 5,000 萬像素、1 吋感光元件，並加入 LOFIC 技術。簡單說，LOFIC 可以把過亮區域的電荷「接住」，讓單次曝光就能保留更完整的高光細節，達到類似 HDR 想處理的動態範圍問題。相較傳統多張合成的 HDR，單次曝光的好處是比較不容易出現移動物體造成的疊影，也能減少運算負擔。

如果小米的實拍表現跟發表會描述一致，對逆光、夜景招牌與室內外混光的場景，會是更貼近日常的提升。超廣角鏡頭在發表會著墨不多，已知為 5,000 萬像素、等效 14 mm、F2.2。

這次發表會最大亮點，就是小米與徠卡深度合作多年後，所推出的小米 17 Ultra by Leica 特別版，概念是把相機的直覺操作搬到手機上：機身加入整合式「變焦環」設計，可用旋轉方式切換變焦、對焦、曝光或白平衡等操作。

另外提供致敬 Leica 經典機型的色彩與黑白風格模式，同時支援 3:2 拍攝比例，對習慣相機比例、或有沖洗相片需求的人來說會更順手。

從趨勢來看，各家手機品牌近年都在拉高「拍照手感」與「操作回饋」，不只比規格，也比你能不能更快拍到想要的畫面；小米這次把旋轉操作做成機身的一部分，算是把這條路走得更明確。

硬體規格部分，小米 17 Ultra 採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，並主打散熱結構的強化。

螢幕為 6.9 吋平面 OLED，解析度 1608 x 1200，峰值亮度 3,500 nits，保護玻璃為小米龍晶 3.0。

機身厚度約 8.29 mm，顏色包含黑、白、紫與星空綠，鏡頭模組維持大型圓形設計但位置上移，以提升手持與配件相容性；按鍵則改為分離式音量鍵。防護等級支援 IP 66、IP 68 與 IP 69。電池為 6,800 mAh，支援 90 W 有線快充與 50 W 無線快充。

價格方面，小米 17 Ultra 12 GB + 512 GB 為 6,999 人民幣，小米 17 Ultra by Leica 16 GB + 512 GB 為 7,999 人民幣。至於國際版與台灣上市時間，依過往 Ultra 系列節奏常落在隔年春季，但仍需等待官方後續訊息。整體來看，小米 17 Ultra 把「連續光學變焦」這個曾經因為機身厚度而難以普及的概念，再次推回旗艦戰場；接下來真正的關鍵，會是變焦速度、對焦穩定性，以及在日常光線下能不能讓使用者明顯感覺「更好拍、也更好用」。

