小米 17 Ultra 超絕 Leica 味：經典紅標加身、機械變焦環玩轉 2 億像素連續光學變焦
標準版人民幣 6,999 元起，Leica 特別版要加 7,999 元。
2025 年小米推新機的節奏太快，聖誕節還沒過完，他們今年的第二款 Ultra 旗艦 — 小米 17 Ultra 就在剛剛正式降臨了。新機整體的設計語言仍延續了前代，或者說 Android 主流影像旗艦的風格，所有後置相機都被放在一個大圓形之中。細節上有了點微小變化，裝置的側面變得更平，按鍵形狀有變而且改成了各自獨立的樣式。
在預熱期間，廠方就透露小米 17 Ultra 會分為標準版和 Leica 特別版。前者共有黑、白、紫、綠四種配色可選，其中綠色款最為特別，融合了透明玻璃纖維與礦石顆粒的背蓋的確能如名字那樣給人「星空」的感覺。標準版的重量和厚度分別為 224g 和 8.29mm，機身具備 IP 66 / 68 / 69 防塵防水機能。
而 Leica 特別版則採用了拼接式設計，靈感來自 Leica M 系列相機。其後背結合了玻璃纖維與荔枝紋素皮，有黑、白兩色可選，中框還加上了模仿 Leica 鏡頭紋理的滾花。不僅如此，其相機區周圍還設有一圈機械式轉環，它能調節變焦、對焦、白平衡或曝光補償，讓手機拍攝也多了幾分儀式感。
至於相機本身的硬體，小米 17 Ultra 全系配有 50MP 自拍相機。後攝系統從前代的超廣角、廣角、等效 70mm 望遠（3X）加 100mm 望遠（4.3X）方案，變成了超廣角、廣角加 75mm-100mm 連續光學變焦遠攝的組合。其中廣角相機選用了 1 英寸 50MP「光影獵人 1050L」感光器，主打 LOFIC 高動態技術，輔以 23mm f/1.67 光學防震鏡頭。超廣角相機也是 50MP，鏡頭焦距 14mm 光圈 f/2.2，視角達到 115 度也有 5cm 微距模式。
新的連續光變長焦相機獲得了 Leica APO 認證，在抑制紫邊、提升色彩純淨度等方面都有針對性加強。它配備了 1/1.4 英寸的 200MP 感光元件，同時搭載由 3 片玻璃（在手機中罕見）、5 片塑膠鏡片組成的雙浮動鏡組，號稱一鏡「全覆蓋四大黃金人像焦段」（75mm、85mm、90mm 和 100mm）。其光圈變化範圍是 f/2.39-f/2.96，同時支援 30cm 長焦微距。而在功能方面，Leica 特別版有獨享的「Leica 一瞬」模式。它提供了 3:2 構圖、Leica M9 CCD 畫質、Leica M3 + MONOPAN 50 黑白膠片畫質，帶你重溫 Leica 經典。
小米 17 Ultra 不意外是基於 Qualcomm 最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器打造，同時有 LPDDR5X RAM 和 UFS 4.1 儲存。其正面為一片 6.85 吋平面 OLED，和小米 17 Pro Max 一樣都是 Real RGB 排列，能讓名義上的 1.5K 解析度達到顯示精細度媲美 2K 的效果，同時功耗還低於常規 1.5K 螢幕。這片面板有 120Hz LTPO，峰值亮度 3,500 nit，同時設有屏下超音波指紋模組。除此之外，裝置還內建有支援 100W 有線、50W 無線快充的 6,800mAh 電池，並且支援 UWB 和 USB 3.2 Gen2。
小米 17 Ultra 標準款可選 12+512、16+512 和 16+1T 型號，售價 6,999、7,499 和 8,499 人民幣。小米 17 Ultra by Leica 則有 16+512 和 16+1TB 兩檔配置，價格分別是 7,999 和 8,999 人民幣，附帶含保護殼、鏡頭蓋、掛繩、擦鏡布的專屬禮盒。新機目前已在大陸預售，其他地區上市資訊未定。但根據坊間傳聞，Leica 版後續在中國以外可能會以 Leitz Phone 4 的形式推出，沒錯，就是那個 Leica 和 Sharp 已經出過 3 代的「親兒子」系列。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
iPhone 摺起來了！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕
年關將至，人們討論 iPhone 17 系列的熱情已然下降，是時候展望未來的 iPhone、迎接新一輪爆料了。曾遭蘋果提告的 YouTuber Jon Prosser 今日分享了「iPhone Fold」的清晰渲染影片，讓大家對傳說中首款蘋果摺機的期待可以變得更為具象一點。Yahoo Tech ・ 7 小時前 ・ 發起對話
下載LINE電腦版遇詐騙 他一查網址嚇壞：太容易上當
網路詐騙手法再進化，連下載常用通訊軟體都可能踏入陷阱！有網友在Dcard上發文警示，自己透過Google搜尋LINE電腦版時，不慎點入假冒的詐騙網站，導致公司電腦出現異常狀況，呼籲民眾務必提高警覺。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
跟Gmail尷尬ID說掰掰！ Google逐步開放修改：舊資料全保留
Google官方發公告表示，Google帳戶電子郵件地址是使用者登入各項Google服務的重要識別資訊，包含Gmail、Google雲端硬碟、Google地圖、YouTube及Google Play等。該電子郵件地址也會在分享雲端檔案、傳送日曆邀請，或使用「使用Google帳戶登入」第三方服務時顯示。根據Google說...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 10
台牌「超方便行動電源」自燃爆炸 業者「緊急召回」籲停用
生活中心／徐詩詠報導現代人智慧型手機不離身，如何延長使用時間，行動電源的角色就相當重要。不過，近期有不少行動電源傳出自燃、爆炸的情況，甚至在國外也曾發生航班飛行途中起火，造成機體受損，讓各國重新檢視行動電源對飛安的風險。對此，日前傳出台灣品牌行動電源 GUXON 出現自燃情況，在社群間引發議論。業者也在臉書緊急發布召回聲明，並呼籲消費者即刻停用。民視 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
3大電信推樂齡優惠方案；網傳影片方案多處與現實不符
網傳「65歲以上手機月租費隱藏方案曝光，每月只要149元」？ 三大電信業者確實有推樂齡優惠方案，但網傳內容多處錯誤，是AI生成的內容農場影片。 發佈：2025-12-24 更新：2025-12-24 報告編號：3952 查核記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯 責任編輯：陳偉婷 發佈：2025-12-24 報告編號：3952 記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯；責任編輯： 近期社群平台與通訊軟體廣泛流傳一段影片，聲稱國內三大電信業者針對60歲以上長者推台灣事實查核中心 ・ 1 天前 ・ 2
10年前就有！LINE詐騙捲土重來 點錯資料秒外洩
LINE是最多台灣人使用的通訊軟體，近日有網友分享驚險經歷，剛入職下載LINE電腦版，不慎誤裝盜版程式，直到公司資安部門提醒「電腦異常」才驚覺出問題，貼文引發討論，有網友驚呼「這10年前就有」對此，LINE官方提醒，誤下載盜版程式不僅可能導致帳號密碼遭竊取，手機與電腦中的重要資料也可能有外洩風險。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
現代車主收駭客簡訊！總代理證實系統遭入侵
[NOWnews今日新聞]近日有部分現代車主收到駭客簡訊，聲稱其「個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩露」，對此， 台灣總代理南陽實業證實此事，並緊急公告「本公司簡訊系統遭不法人士入侵，以致部分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
南陽實業簡訊系統遭駭！「現代汽車」台灣車主收駭客簡訊
南韓汽車大廠現代（HYUNDAI）在台總代理南陽實業傳出簡訊系統遭駭客組織入侵，23日下午部分車主收到以「DireWolf Ransom Group」名義發送的簡訊，聲稱個人資訊與車輛資訊已外洩，呼籲車主若日後遭受詐騙或損失，務必追究車廠責任並要求賠償，引發外界對個資濫用的高度疑慮。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
網速誰最快？這家最全面 OpenSignal實測出爐
【記者趙筱文／台北報導】國際行動網路評測機構OpenSignal最新公布「2025年台灣行動網路體驗報告」，透過實際用戶連線數據，分析台灣三大電信在整體行動網路與5G體驗上的表現。報告顯示，台灣行動網路品質持續進步，中華電信在多項關鍵指標中表現最為全面，台灣大哥大與遠傳電信則各自在影音體驗與5G可用率等面向展現優勢。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
Samsung 公佈新一代 Odyssey 電競顯示器，主打 6K 裸眼 3D 還有 1,040Hz 超高更新率
每年的老規矩，Samsung 又搶在 CES 2026 開幕前先聲奪人，一口氣預告 2026 年 Odyssey 電競螢幕陣容。Yahoo Tech ・ 19 小時前 ・ 1
Porsche Cayenne Electric的全新「四螢幕」電動駕駛體驗
Written by: BearCayenne Electric首次亮相時，推出了全新開發的駕駛體驗系統，結合Porsche的數位互動概念，讓車款能達到前所未有的全新客製化層次。設計新車運作概念的過程比以往任何時候都更為複雜，因為全球客戶需求已大幅分歧。例如：運動型且幾乎無干擾的駕駛在歐洲比亞洲重要得多，亞洲大城市的密集車流是日常生活的一部分。乘客會常常會利用困在路上的時間，並根據個人需求量身打造功能，而Porsche的解決方案是將內裝改造成體驗區。Car-IT執行董事會成員Sajjad Khan解釋，「透過Porsche Digital Interaction，我們將智慧軟體與先進硬體結合，打造無縫、個人化且網路化的駕駛體驗。」CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
realme GT 8 Pro登台！攜手RICOH打造「最強街拍旗艦」、奧斯頓馬丁Aramco F1限量版同步引進
繼日前在中國市場發表，並且在後續推出國際市場版本後，realme宣布在台引進年度旗艦realme GT 8 Pro，同樣主打與RICOH (理光)深度合作的「GR影像系統」，以及與奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名的賽道限量版，試圖以「最強街拍旗艦」之姿，將品牌形象推向新高點。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電信簡志誠：全光網路最快明年下半年商用化 國產比例越高越好
中華電信積極布健全光網路，董事長簡志誠指出，將啟動全台全光骨幹網路建設，並與國研院國網中心等串連，最快明年下半年就可以看到商業合作。至於全光網路國產化比重，簡志誠說，台廠領域包括矽光子、路由與交換設備等，台灣在此領域發展領先，希望國產比重越高越好。自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
realme新機配理光鏡頭 POCO由Bose調校音響
realme新機正式登台，理光鏡頭能滿足年輕人的各種街拍需求(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只拚散熱還拚顏值 曲面螢幕一體式水冷登場
【記者趙筱文／台北報導】高階電腦DIY品牌曜越（Thermaltake）今宣布推出全新MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync一體式水冷散熱器，主打視覺系客製化與高效能散熱並重。新機型最大亮點在於導入6.67吋AMOLED曲面螢幕與AI創圖功能，讓傳統位於機殼角落的CPU散熱器，一躍成為整套系統的視覺核心，鎖定重視外觀風格與效能表現的高階裝機族群。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
2026年必懂 15+2 AI工具｜Dia、Gemini、Manus⋯入列：資訊、知識、產出一次全搞定
《數位時代》評選出17款優秀AI工具，針對管理層及個人用戶的需求，涵蓋從數據分析到創意生成的各類場景應用，幫助提升生產力。數位時代 ・ 1 天前 ・ 發起對話
常搭計程車快下載這APP！ 網狂推「上車先掃駕駛登記證」自保
有名女網友發文表示，自己常搭Uber或計程車，因此特別推薦警政署推出的「警政服務」APP，手機不分iOS或Android系統都能下載。「警政服務」APP提供電話和視訊報案連結、收聽警廣、治安（失竊車輛查詢、守護安全、通緝犯查詢平台）、交通（違規拖吊、即時路況查詢、事故資料申...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 發起對話
中華電信勇奪 WCA 世界通訊大獎銀獎
(記者謝政儒綜合報導)中華電信於AI領域的創新實力再次獲得國際專業機構高度肯定！被譽為全球電信產業最高榮譽的世界通訊大獎（World Communication Awards, WCA）於英國倫敦時間...自立晚報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩
不少現代汽車車主，今天收到一則簡訊，表達「您的個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩漏」，對此，南陽實業也傳通知車主，「公司簡...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
數發部：多管齊下強化韌性 盼達網路不中斷等3目標
（中央社記者趙敏雅台北23日電）數發部長林宜敬今天表示，透過布建陸、海、空3D立體防禦的通訊應變網路、完善資安防護與演練、推動資料備份及系統備援等方式強化韌性，盼達成網路不能斷、系統不能讓駭客入侵、資料不能丟失及關鍵資訊系統須持續運作等3大目標。中央社 ・ 1 天前 ・ 2