小米 POCO M8 Pro 曝光，四曲屏+100W 快充+IP68 三連擊
文章來源：Qooah.com
據科技媒體 GizChina 報道，小米 POCO 系列即將在印度市場推出定位中階的 M8 系列手機。該系列不僅延續了 POCO 品牌高性價比基因，更在硬件規格上全面升級，外觀設計與 REDMI Note 15 系列高度相似，全系標配 AMOLED 屏幕。
其中，POCO M8 5G 主打存儲與實用體驗，配備 8GB RAM 與最高 512GB ROM版本，搭載 Snapdragon 6 Gen 3 處理器，應對日常使用與輕度遊戲毫無壓力。屏幕採用 6.77 吋曲面 AMOLED，FHD + 解像度搭配 120Hz 高刷，兼顧顯示效果與操作流暢度。續航方面內置 5520mAh 大電池，支援 45W 有線快充，影像系統則由 5000 萬像素主鏡、200 萬像素景深鏡頭及 2000 萬像素前置鏡頭組成，雙拼背板設計搭配正上方後鏡模組，同時支援 IP68 防塵防水，實用性拉滿。
定位更高的 POCO M8 Pro 5G 在性能上進一步提升，搭載 Snapdragon 7s Gen 4 處理器，性能表現更加強勁。屏幕升級為 6.83 吋四曲面 AMOLED 屏，1.5K 高解像度帶來更細膩的視覺體驗，同樣支援 120Hz 高刷。影像規格升級為 5000 萬像素主鏡 + 800 萬像素超廣角的組合，3200 萬像素前置鏡頭滿足高清自拍需求。續航上配備 6500mAh 超大容量電池，100W 有線快充大幅縮短充電時間，同時支援 IP68 防塵防水、光學指紋識別與紅外遙控，搭載混合 microSD 卡槽可擴展存儲，藍牙 5.4 版本提升連接穩定性。
