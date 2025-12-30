Qooah

小米 POCO M8 Pro 曝光，四曲屏+100W 快充+IP68 三連擊

冬冬子

文章來源：Qooah.com

據科技媒體 GizChina 報道，小米 POCO 系列即將在印度市場推出定位中階的 M8 系列手機。該系列不僅延續了 POCO 品牌高性價比基因，更在硬件規格上全面升級，外觀設計與 REDMI Note 15 系列高度相似，全系標配 AMOLED 屏幕。

POCO M8 5G 定於 2026年1月8日發佈
POCO M8 5G 定於 2026年1月8日發佈

其中，POCO M8 5G 主打存儲與實用體驗，配備 8GB RAM 與最高 512GB ROM版本，搭載 Snapdragon 6 Gen 3 處理器，應對日常使用與輕度遊戲毫無壓力。屏幕採用 6.77 吋曲面 AMOLED，FHD + 解像度搭配 120Hz 高刷，兼顧顯示效果與操作流暢度。續航方面內置 5520mAh 大電池，支援 45W 有線快充，影像系統則由 5000 萬像素主鏡、200 萬像素景深鏡頭及 2000 萬像素前置鏡頭組成，雙拼背板設計搭配正上方後鏡模組，同時支援 IP68 防塵防水，實用性拉滿。

定位更高的 POCO M8 Pro 5G 在性能上進一步提升，搭載 Snapdragon 7s Gen 4 處理器，性能表現更加強勁。屏幕升級為 6.83 吋四曲面 AMOLED 屏，1.5K 高解像度帶來更細膩的視覺體驗，同樣支援 120Hz 高刷。影像規格升級為 5000 萬像素主鏡 + 800 萬像素超廣角的組合，3200 萬像素前置鏡頭滿足高清自拍需求。續航上配備 6500mAh 超大容量電池，100W 有線快充大幅縮短充電時間，同時支援 IP68 防塵防水、光學指紋識別與紅外遙控，搭載混合 microSD 卡槽可擴展存儲，藍牙 5.4 版本提升連接穩定性。

