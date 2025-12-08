小米 REDMI K90至尊版會提早推出，天璣9500+ 性能狂獸準備出籠

文章來源：Qooah.com

消息源博主 ＠數碼閒聊站 稱，2026年天璣9500 系列子系的機型將會在 618活動(6月18日)前推出，這些機型預計將會在4-5月登陸。

REDMI K80 至尊版是在 2025年6月26日推出，2026年 REDMI K90 至尊版預計會在 618之前亮相，時間比起2025年將會有所提前。搭載 REDMI K80 至尊版會配備天璣9500+，這是聯發科現階段最強的手機處理器。而且更好大機會以小米17T Pro 之名在國際市場推出。

廣告 廣告

在架構方面，天璣9500+ 包含 1xC1-Ultra 超大核、3xC1-Premium 超大核以及4xC1 Pro 大核，共同組成高性能全大核配置。此外，該處理器還將搭載多項先進圖形處理技術，包括 GPU Dynamic Cache 架構、移動端 Raytracing Pipeline 技術以及天璣星速引擎-倍幀技術，旨在為用戶實現持久滿幀的流暢體驗與接近 3A 遊戲級別的震撼畫質。