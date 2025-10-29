小米 REDMI Turbo 5 規格流出，用最強天璣8系處理器

【時報-台北電】據消息人士透露，蘋果正計畫為MacBook Pro、MacBook Air、iPad mini和iPad Air螢幕進行OLED（有機發光二極體）升級。其中iPad mini將率先採用OLED，最快明年推出、售價可能上漲約100美元。 目前上述三款產品皆為LCD顯示器液晶螢幕，OLED螢幕能夠呈現更豐富色彩與更深顏色對比，也為消費者設備升級提供了一個好理由。 除了螢幕升級，蘋果也為新款「OLED版iPad mini」重新設計防水外殼。據報導指出，這款防水外殼採用新型振動揚聲器技術，使得蘋果能夠將裝置上的孔洞移除，水也就不會滲入機體的內部。 至於在電腦產品線系列，蘋果MacBook Pro將是首款配備OLED螢幕的Mac筆電，它還將搭載觸控螢幕技術與全新的M6晶片，強大效能讓使用者能夠直覺駕馭並與蘋果AI互動，預計將在2026年底至2027年初上市。 該公司最暢銷電腦產品、也是入門款的MacBook Air，雖然也會在2026年迎來升級、搭載M5晶片，但顯示器仍然為LCD螢幕，預計蘋果得等到2028年前後，Air系列才會開始配備OLED螢幕。 平板方面，iPad Pro已

時報資訊 ・ 1 天前