小米 REDMI Turbo 5 首次公開真機，三款配色，天璣8500-Ultra
文章來源：Qooah.com
小米 REDMI 產品經理胡馨心通過一段真機展示影片。此次亮相被官方稱為該機的「首次公開實拍展示」。
新機延續了系列設計風格，同時在外觀質感與細節處理上有了明顯提升。REDMI Turbo 5共推出三款配色：祥雲白、淺海青與暗影黑。該機型首次在標準版中採用了金屬中框，並且所有按鍵與開孔均嚴格沿中軸線對齊。手機正面配備一塊大R角超窄邊屏幕，整體觀感更為協調。
據胡馨心介紹，這一代 Turbo 5 在屏幕尺寸上做了調整，從上一代的 6.67吋改為更兼顧握持感的 6.59吋，手感更加均衡舒適。新機首批搭載天璣8500-Ultra 處理器，並配合 LPDDR5 Ultra RAM 與 UFS 4.1 存儲組合。此外，它還引入了旗艦機型同款的 3D 冰封循環冷泵散熱系統，並結合最新的狂暴引擎調校，力求在高負載場景下仍能保持穩定流暢的運行表現。
續航與充電同樣是 REDMI Turbo 5 的亮點。其內置 7560mAh 大容量電池，支援 100W 有線秒充，並具備 27W 有線反充功能。該機還兼容百瓦 PPS 協議，方便用戶使用多種充電裝置快速滿血，在充電兼容性上也顯得頗為貼心。
其他人也在看
藝林國際"寒冬送暖" 胡鴻達走入仁濟.道生院唱歌做公益!
生活中心／陳堯棋 鄭國陽 台北報導 在歲末寒冬之際，藝林國際發起公益活動，率領各行各業的藝人們，實際走訪台北市仁濟安養所與道生院老人長照中心，透過表演、近距離互動，用行動傳遞溫度給長輩。民視 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
小米 REDMI Turbo 5系列發佈，金屬中框、狂暴引擎，9000mAh電池
文章來源：Qooah.com 小米 REDMI Turbo 5系列正式發佈，共有 REDMI Turbo 5 和 REDMI Turbo 5 Max 兩款機型。 外觀設計方面，REDMI Turbo 5 延續了上一代的極簡設計，背面為竪向排列的雙鏡。機身為採用金屬中框+2.5D玻璃後蓋。REDMI Turbo 5 可選擇祥雲白、暗影黑、淺海青三款配色。 REDMI Turbo 5 Max 則是暗影黑、祥雲白、海風藍、陽光橙四款配色。 規格方面，REDMI Turbo 5 採用 6.59吋黃金中尺寸直屏，解像度為 2756×1268，局部峰值亮度 3500nit，支援 120Hz 刷新率、480Hz 觸控採樣率（瞬時 2560Hz）和 3840Hz 高頻 PWM 調光及類 DC 調光。REDMI Turbo 5 Max 則是 6.83吋 1.5K 直屏。 REDMI Turbo 5 搭載聯發科天璣8500-Ultra 處理器，配備 LPDDR5X Ultra RAM + UFS 4.1 ROM。機身配備 5300mm² 雙階凸台 LHP 冰封循環冷泵散熱系統，支援狂暴引擎技術，跑分達到2Qooah ・ 23 小時前 ・ 發表留言
導演傾注家產豪賭 《再見未來男孩》大四喜稱霸動畫片
2026年第51屆法國凱薩獎28日晚揭曉入圍名單，由新銳導演烏戈比安維努執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》表現亮眼，一舉榮獲包括最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂，以及最佳音效等4項大獎提名，稱霸所有動畫片。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
研究揭4種「AI使用者」性格類型 20.6%用戶「以結果導向」忽視風險
隨著人工智慧聊天機器人逐漸融入日常生活，使用者與AI的互動方式也呈現出明顯差異。牛津大學（University of Oxford）與柏林洪堡大學（Humboldt-Universität zu Berlin）所屬研究機構近期聯合發表研究指出，ChatGPT使用者可被歸納為四種截然不同的「人工智慧人格類型」，顯示過去「一刀切」的科技採用模式已不適用於AI時代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新漢佈機器人很忙，AIT研討會/雲協論壇兩頭跑，不排除赴美投資
【財訊快報／記者王宜弘報導】台灣雲端物聯網產業協會自2025年7月與台灣智慧自動化與機器人協會以及台灣機械工業同業公會等六大公協會攜手成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，並邀請產業代表新漢(8234)集團共同舉辦「台灣人型機器人啟動論壇」，延續去年11月首場次的廣大迴響，週三(28日)再度攜手產業夥伴舉行第二場論壇。論壇以「軟體定義機器人，共榮人型機器人產業鏈 」為題，邀請專家包含新漢旗下創博、星科國際、達明機器人以及工業技術研究院資訊與通訊研究所(資通所)，針對「AI機器人核心 - 運動控制與功能安全」、「Embodied AI 於智慧安防的應用」、「AI協作機器人的應用與未來」，以及「次世代 AI 機器人大腦」等議題進行深度的剖析。隨著Embodied AI(具身人工智慧)成為新型態智慧製造協作及補足勞動力缺口的關鍵趨勢，其背後的「軟體定義平台」與「多模態AI模型部署」更被視為推動人型機器人快速開發、可靠部署的核心基石；台灣雲協提到，從2025年初AI與機器人議題迎來黃金交會，為助力眾多ICT會員廠商搭上這波機器人應用產業化的趨勢，雲協成立「人型機器人SIG」，去年已透過論壇、會議、財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
特斯拉Model S、X將停產 馬斯克主攻人形機器人
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天宣布Model S、X兩個車款將停產，並計劃把加州佛利蒙特（Fremont）的工廠改用於製造Optimus人形機器人。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三星Galaxy A37、A57渲染圖曝光 中階新機最快本季亮相
【記者趙筱文／台北報導】三星去年3月發表Galaxy A36與Galaxy A56後，市場關注其後續機型動向。若延續過往時程，Galaxy A37與Galaxy A57有望在本季末前正式登場。雖然三星尚未公布相關發表計畫，但近日已有兩款新機的渲染圖在網路上流出，提前揭露外觀設計細節。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬文君曝軍方用陸製編輯軟體洩密？ 陸軍：作業人員首次錯誤不再犯
國民黨立委馬文君今早（29日）揭發一起軍方疑似洩密事件，指陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，使用中國大陸的影片編輯軟體剪映（CapCut）國際版剪輯，片尾還出現醒目的軟體商標；已不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。對此，陸軍回應，作業人員臨時以手機、首次下載APP作業，發生錯誤。未來會謹慎小心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
2026春遊花之饗宴 荷蘭伊斯坦堡鬱金香、日韓賞櫻 絕美綻放
感受春天的律動，預約美好的旅程，世邦旅遊隆重推出2026春季旅遊系列，精心安排包括歐洲、日本、韓國、土耳其、郵輪等，滿足不同旅客的需求，為避免向隅，安排春遊賞花要趁早！七逗旅遊網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
習近平施凱爾會面 中英稱發展長期全面戰略夥伴關係
（中央社台北29日電）英國首相施凱爾今天訪中並與中國國家主席習近平會面。據中國官媒央視，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，加強貿易、投資、金融等領域的合作，密切人文交流與人員往來，中國考慮對英國實施單方面免簽。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林保署新竹分署社區宣導，攜手長輩懂揭弊、防詐騙
記者彭新茹／新竹報導 為提升社區長者對公共利益維護與金融安全的認識，林保署新竹分署政…中華日報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
美籍男台中旅遊休克 消防CPR+電擊25分鐘救回｜#鏡新聞
美國籍男子Jason，前年3月間來台旅遊，卻突然昏迷休克，當時救護人員不放棄搶救，25分鐘內電擊了10次，同時通報醫院啟動急救綠色通道，讓救援無縫接軌，成功將男從死神手中搶回，事隔442天，美國男子寫信聯繫，現在Jason希望，向當年的搶救人員當面致謝。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
新年開打「金融戰」！陸新能源車廠推7年低利購車方案吸引消費者「上車」 最低月付6200起
一場席捲中國新能源車廠的「7 年低利金融戰」正悄然改變市場格局，專家直指這類購車方案本質上是在貼息換市場。 《每日經濟新聞》報導，新年伊始，特斯拉、小米、理想、小鵬四大品牌相繼推出或升級 7 年低利率購車方案，將傳統 3 至 5 年的貸款週期拉長 40% 以上。以每月還款為例，鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／29年首輛！中國車登《跑車浪漫旅7》
愛玩車／29年首輛！中國車登《跑車浪漫旅7》EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
《社會》北台灣平地恐0度！氣象粉專揭10天後急凍：比霸王寒流還強
【時報-台北電】由於東北季風減弱，今（29）日白天各地氣溫回升，北部及東半部高溫為20至23度，中南部可以來到24至26度，感受較舒適溫暖，日夜溫差較大。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，根據美國電腦預測模式預測，下下周一（2月9日）上午8時有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，「換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」，貼文曝光後引發熱議。 觀氣象看天氣在臉書粉專發文表示，最新美國電腦預測模式顯示，下下周一上午8時有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，「換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」。(新聞來源：中時新聞網 陳又瑞)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
習近平想鞏固權威 新高地：5大誤判低估抓張又俠後果
資歷深厚且具實戰經驗的中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉及嚴重違紀違法，24日被官宣立案調查。位於美國紐約的中文網站「新高地」27日分析指出，這次事件並非已塵埃落定的政變，而是被迫啟動的權力重組，中國領導人習近平抓張又俠原本意在鞏固權威，為下一步世襲制鋪平道路，卻低估了5自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
記憶體、成本都在漲，傳 iPhone 18 有望不漲價？郭明錤分析師揭露蘋果的策略
最近幾個月以來，因為高階記憶體需求暴增，導致 DRAM 供應吃緊、價格明顯上揚，讓手機成本也隨之增加，也因此有傳聞 2026 年新推出的手機可能會漲價。 不過三嘻行動哇 ・ 1 天前 ・ 發表留言
徐若熙想挑戰郭泰源紀錄！ 盼3年後叩關MLB｜#鏡新聞
入選經典賽台灣隊大名單的王牌投手徐若熙，昨天（1/29）出席在日本的加盟記者會，披上福岡軟銀鷹隊戰袍的他，正式展開旅日生涯，除了提到偶像是洛杉磯道奇投手山本由伸外，也霸氣喊話，希望自己三年後能進美國職棒大聯盟。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
有片／日相高市遭巨人球迷「嗆聲」 假哭回應網友大讚
日本首相高市早苗上任後，以自然不做作的「關西大媽」風格擄獲不少民眾支持。她23日宣布解散國會眾議院，27日正式公告、選戰起跑。她和盟黨維新會同日展開街頭拜票時，遭一名男性選民開玩笑式嗆聲，高市的回應也大受網友讚許。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
房價還是太高！央行理事：民眾買房負擔仍重 短期不宜鬆綁房市
央行今（29）日公布理監事會議紀錄，有理事指出，不動產貸款集中度仍高於首次實施信用管制時的水準，加上房價所得比與房貸負擔率偏高，「民眾購屋負擔仍重」，短期內不宜鬆綁管制。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言