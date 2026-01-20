小米 REDMI Turbo 5 Max 直播續航實測，多友商 10000mAh 機型 43分鐘

文章來源：Qooah.com

小米 REDMI Turbo5 Max 續航實測直播落下帷幕。最終內置 9000mAh 電池的 REDMI Turbo5 Max 在續航耐力賽中達到 11小時10分鐘，超過 10000mAh 友商機型43分鐘。

雷軍轉發了微博並點贊，稱「Turbo 5 Max續航真強」，用直播實機測試的方式驗證了 REDMI Turbo5 Max 的續航硬實力。

測試內容主要圍繞用戶高頻重載場景展開，涵蓋邊打遊戲邊視頻通話、刷短劇、看直播、錄製 4K 影片等內容。

廣告 廣告

測試分為幾階段，REDMI Turbo5 Max 在邊打遊戲邊視像通話4小時後，剩餘 62% 電量。繼續刷短劇 2小時後，Turbo 5 Max 剩餘 53% 電量。再進行邊購物邊視像通話，持續近9小時，剩餘 31% 電量。

REDMI Turbo 5 Max 搭載的 9000mAh 是迄今為止最大的小米金沙江電池，能量密度達到 894Wh/L 超高能量密度，含矽量達到16%。