小米 Xiaomi 17 Ultra 發佈，75-100mm 連續光學變焦，影像全面突破

文章來源：Qooah.com

小米正式推出了 Xiaomi 17 Ultra，新機在影像表現上實現了全面突破。

外觀設計上， Xiaomi 17 Ultra 厚度僅為 8.29mm，相比前代減薄超過11%，重量也控制在 223克左右。機身採用包裹式金屬中框，配備獨立圓形音量鍵，細節處融入了相機設計元素。後置攝像頭模組體積更小且位置有所上移，改善了握持時被遮擋的情況。新機提供黑色、白色、冷煙紫以及星空綠四種配色可選。

正面是一塊 6.9吋純直屏，通過極窄邊框與大弧度圓角設計，實現了近乎四邊等寬的沈浸觀感。屏幕採用與 Xiaomi 17 系列同源的超級像素技術，解像度接近 2K 級別，子像素數量達到938萬。其峰值亮度高達3500nits，支援 1-120Hz 自適應刷新率，並標配全程 DC 調光，也可選擇 2160Hz 高頻 PWM 調光模式。屏幕還通過了萊茵三重護眼認證。

影像上，主鏡搭載與 LEICA 聯合打造的光影獵人 1050L 傳感器，擁有1吋大底和 5000萬像素，配合第三代 LOFIC 超維感光技術，動態範圍接近 110dB，能在逆光或暗光環境下實現出色的高光壓制與暗部細節保留。鏡頭部分採用 1G+6P 非球面鏡組與 LEICA UltraPure 超純光學系統，大幅抑制眩光和鬼影。

長焦鏡頭實現了 2億像素連續光學變焦，配備1/1.4吋大底潛望結構，並通過 LEICA APO 復消色差認證。它可在 75mm 至 100mm 焦段之間無縫切換，覆蓋多個經典人像焦段，全程無需數碼裁切。借助特殊鏡片組合，有效消除了長焦端常見的色散問題。該鏡頭還支援 30cm 長焦微距拍攝，兼顧遠景與近景創作。此外，手機還搭載了一個 5000萬像素超廣角鏡頭，支援 5cm 超級微距與 115° 廣闊視角。

性能方面， Xiaomi 17 Ultra 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 平台。散熱系統採用雙路自驅環形冷泵，並為相機模塊開闢獨立散熱路徑，整體導熱效率較上代提升 50%。

手機內置 6800mAh 大容量電池，支援 90W 有線快充、80W 無線快充以及反向充電功能。

通信能力上，新機配備新一代星辰通信系統，集成專用信號增強處理器，覆蓋多達 51個頻段，並支援 UWB 超頻寬技術，可作為多品牌車型的數字車鑰匙，實現智能感應解鎖。

防護方面，Xiaomi 17 Ultra 具備 IP66/68/69 多項防塵防水認證，屏幕覆蓋小米龍晶玻璃3.0，抗摔性能大幅提升。

Xiaomi 17 Ultra 起售價有所調整，但全系標配 512GB 存儲空間。具體價格為：

12GB+512GB 版本 6999元

16GB+512GB 版本 7499元

16GB+1TB 版本 8499元

新機將於即日起開啓預售，並於12月27日正式上市銷售。